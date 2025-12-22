Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гусев – об ужасном моменте в работе Карпина с «Динамо»: «Я прямо вздрогнул»

Гусев – об ужасном моменте в работе Карпина с «Динамо»: «Я прямо вздрогнул»

Сегодня, 12:32
6

Комментатор Виктор Гусев высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

Он назвал ошибкой совмещение специалистом должностей в клубе и сборной России.

«Вообще я был против совместительства должностей всегда. Но сейчас я его приветствовал, потому что у сборной нет таких официальных матчей. И я думаю: «Почему бы Карпину в свободное время не позаниматься сборной? Все будет нормально. Одно не будет мешать другому».

Я не знал, что сборная войдет в такой интенсивный график, что у нас появятся не только Бруней, а такие соперники, как Чили и Перу. Когда это пришло, я понял, что ошибался, когда приветствовал совместительство вопреки моему предыдущему настрою.

Наверное, это было неправильно. И на «Динамо» это очень плохо отразилось, как мне кажется.

Но потом уже, конечно, были ужасные моменты. Карпин уже почти уходил, была пресс-конференция, и я прямо вздрогнул, когда он сказал: «Вы знаете, обещаю, что «Динамо» не вылетит в низшую лигу». Вот это ничего себе, дожили», – сказал Гусев.

  • С 17 ноября после ухода Валерия Карпина пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» занимает Ролан Гусев.
  • Бело-голубые занимают 10-е место в РПЛ с 21 очком после 18 туров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
