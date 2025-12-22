Батраков объяснил отказ от перехода в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сказал, что хотел бы себя попробовать в Европе, если будет такая возможность.

– Тобой серьезно интересовались в Саудовской Аравии. Необычно для РПЛ, тем более для молодого парня, который пока играл только в России. Как ты отреагировал?

– Мне рассказал об этом мой представитель. Было очень приятно, но пока не рассматривал такой вариант. Я стремлюсь помогать «Локомотиву», и если будет возможность, то хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе.

– Космические 120 миллионов долларов в год, якобы предложенные в Саудовской Аравии, ты уже опровергал...

– Вот! Над этим я тоже сильно смеялся.