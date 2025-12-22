Батраков объяснил отказ от перехода в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сказал, что хотел бы себя попробовать в Европе, если будет такая возможность.
– Тобой серьезно интересовались в Саудовской Аравии. Необычно для РПЛ, тем более для молодого парня, который пока играл только в России. Как ты отреагировал?
– Мне рассказал об этом мой представитель. Было очень приятно, но пока не рассматривал такой вариант. Я стремлюсь помогать «Локомотиву», и если будет возможность, то хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе.
– Космические 120 миллионов долларов в год, якобы предложенные в Саудовской Аравии, ты уже опровергал...
– Вот! Над этим я тоже сильно смеялся.
- 20-летний Батраков в текущем сезоне провел 23 матча, забил 15 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»