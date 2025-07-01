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  • Российские игроки начали переезжать в новый клуб Юрана в Анталью

Российские игроки начали переезжать в новый клуб Юрана в Анталью

Вчера, 13:58
4

Полузащитник Илья Берковский и защитник Дмитрий Тихий прибыли в Анталью, чтобы завершить переход в «Серик Беледиеспор». Защитник Кирилл Гоцук, который тоже должен стать игроком команды, вылетит в Турцию 2 июля.

  • «Серик Беледиеспор» в ближайшее время должен возглавить Сергей Юран.
  • Бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов ранее приобрeл 50% акций турецкого клуба. Сумма сделки составила 4 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне «Серик Беледиеспор» занял 1-е место в одной из двух групп турецкой Второй лиги (третьего по статусу дивизиона) и вышел в Первую лигу (второй дивизион).
  • 32-летний Гоцук в прошлом сезоне провел 31 матч за «Пари НН», забил 2 гола.
  • 32-летний Тихий в минувшем сезоне сыграл в 4 встречах за нижегородски клуб, а затем перешел в армянский «Урарту», где провел 10 игр, отметившись 1 голом и 1 передачей.
  • 25-летний Берковский в сезоне-2024/25 сыграл за «Химки» в 24 встречах.
  • Также сообщалось, что в «Серик Беледиеспор» могут перейти еще три российских игрока: Илья Садыгов, Резиуан Мирзов и Расул Гусейнов.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Пари НН Химки Урарту Гоцук Кирилл Тихий Дмитрий Берковский Илья Юран Сергей
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Комментарии (4)
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Plyash
1751369764
Весь нелеквид из России в Турцию ? Очередная чистка рядов ,или просто прореживание .
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1751372837
Может и правда Серёга на трансферах что то имеет...Потому что таких игроков набирать-это явный провал...
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Серёга-Франк-vkontakte
1751399726
Юран с составом из дров разжует эту курортную лигу.
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