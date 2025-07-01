Российские игроки начали переезжать в новый клуб Юрана в Анталью

Полузащитник Илья Берковский и защитник Дмитрий Тихий прибыли в Анталью, чтобы завершить переход в «Серик Беледиеспор». Защитник Кирилл Гоцук, который тоже должен стать игроком команды, вылетит в Турцию 2 июля.

«Серик Беледиеспор» в ближайшее время должен возглавить Сергей Юран.

Бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов ранее приобрeл 50% акций турецкого клуба. Сумма сделки составила 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне «Серик Беледиеспор» занял 1-е место в одной из двух групп турецкой Второй лиги (третьего по статусу дивизиона) и вышел в Первую лигу (второй дивизион).

32-летний Гоцук в прошлом сезоне провел 31 матч за «Пари НН», забил 2 гола.

32-летний Тихий в минувшем сезоне сыграл в 4 встречах за нижегородски клуб, а затем перешел в армянский «Урарту», где провел 10 игр, отметившись 1 голом и 1 передачей.

25-летний Берковский в сезоне-2024/25 сыграл за «Химки» в 24 встречах.

Также сообщалось, что в «Серик Беледиеспор» могут перейти еще три российских игрока: Илья Садыгов, Резиуан Мирзов и Расул Гусейнов.