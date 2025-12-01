Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Два российских игрока смогут уйти из «Серикспора» в декабре

Два российских игрока смогут уйти из «Серикспора» в декабре

Сегодня, 09:40
1

Защитник Кирилл Гоцук и атакующий полузащитник Илья Берковский окончательно решили уйти из «Серикспора».

По срокам действия документов они смогут подать претензии клубу из-за невыплаты зарплат лишь в декабре, если ранее не получат деньги. До тех пор футболисты продолжат играть за команду.

33-летний Гоцук провел за «Серикспор» 15 матчей, забил 1 гол.

25-летний Берковский сыграл за турецкую команду в 14 встречах, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.

  • Помимо них контракты с «Серикспором» действуют еще у нескольких россиян – защитников Дмитрия Тихого и Артема Юрана, нападающего Ильи Садыгова, а также у защитника Александра Мартынова, игравшего за юношеские сборные Беларуси.
  • Сергей Юран ушел с поста главного тренера турецкой команды в конце сентября.

Еще по теме:
Юран рассказал, как Садыгов уволил его из турецкого клуба 8
Юран подробно рассказал, как Садыгов обманывал его в Турции 3
Юран ответил, чем ему запомнился период работы в Турции 2
Источник: Legalbet
Серик Беледиеспор Гоцук Кирилл Берковский Илья
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1764573694
Между прочим у Серикспора после ухода Юрана 3 победы подряд и они поднялись на 7 место.
Ответить
Главные новости
Орлова поразили слова Романова про «Спартак»: «Жалко команду»
16:44
3
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
16:36
Погребняк сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
16:20
6
У Глебова автоматически продлился контракт с ЦСКА
16:09
ВидеоВандалы сломали статую Месси в Аргентине
15:50
2
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
Что означают жесты судей в футболе
15:20
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Все новости
Все новости
Португальский агент назвал трех россиян с большим будущим
16:56
Игрок «Динамо» ответил, готов ли перейти в «Спартак»
15:34
5
Карпин двумя словами оценил 2025-й год для сборной России
15:29
Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»
15:21
2
«Нужно расставлять приоритеты»: Думбия прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»
15:15
Тарпищев назвал лучшего футболиста «Спартака» – летом у него заканчивается контракт
14:53
«Ростов» принял решение по Альбе
14:40
4
Суперкомпьютер определил главного фаворита ЧМ-2026
14:30
3
Винисиус опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала»
14:16
Карпин назвал единственную вещь, которая его нервирует в Москве
14:07
6
Думбия назвал самого безумного партнера в ЦСКА: «Глупости натворить умеет»
13:52
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
13:45
14
Сперцян рассказал, почему не дал Кордобе забить рекордный гол с пенальти
13:35
2
Бывший клуб РПЛ может потерять профессиональный статус
13:30
«Манчестер Сити» готовит трансфер игрока сборной Ганы за 65 миллионов фунтов
13:29
ФотоКлуб из Краснодарского края внезапно закрыли
13:21
1
Видео«Рубин» пошутил над «Зенитом» из-за 1 удара в створ
13:08
9
Орлов объяснил высказывание, что Глушенков талантливее Аршавина
12:50
3
Губерниев назвал клуб РПЛ, в котором требуется «резать по живому»
12:42
3
Семак высказался о тяжелой травме у игрока «Зенита»
12:24
1
Пономарев назвал два клуба в РПЛ, которые играют красиво
12:13
5
Агент Бонгонда высказался о возможной продаже игрока «Спартаком»
11:56
5
КДК запросит объяснения Баринова из-за оскорбительного поведения в игре со «Спартаком»
11:48
1
Гусев высказался о давлении в «Динамо»
11:36
3
«Спартак» рассмотрит предложения по вингеру от европейских клубов
11:24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 