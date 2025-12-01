Два российских игрока смогут уйти из «Серикспора» в декабре

Защитник Кирилл Гоцук и атакующий полузащитник Илья Берковский окончательно решили уйти из «Серикспора».
По срокам действия документов они смогут подать претензии клубу из-за невыплаты зарплат лишь в декабре, если ранее не получат деньги. До тех пор футболисты продолжат играть за команду.
33-летний Гоцук провел за «Серикспор» 15 матчей, забил 1 гол.
25-летний Берковский сыграл за турецкую команду в 14 встречах, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Помимо них контракты с «Серикспором» действуют еще у нескольких россиян – защитников Дмитрия Тихого и Артема Юрана, нападающего Ильи Садыгова, а также у защитника Александра Мартынова, игравшего за юношеские сборные Беларуси.
- Сергей Юран ушел с поста главного тренера турецкой команды в конце сентября.
Источник: Legalbet