Два российских игрока смогут уйти из «Серикспора» в декабре

Защитник Кирилл Гоцук и атакующий полузащитник Илья Берковский окончательно решили уйти из «Серикспора».

По срокам действия документов они смогут подать претензии клубу из-за невыплаты зарплат лишь в декабре, если ранее не получат деньги. До тех пор футболисты продолжат играть за команду.

33-летний Гоцук провел за «Серикспор» 15 матчей, забил 1 гол.

25-летний Берковский сыграл за турецкую команду в 14 встречах, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.