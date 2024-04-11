Капитан «Пари НН» Гоцук сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал, где бы хотел поиграть – в «Спартаке» или «Зените».

– За какую команду в чемпионате России ты бы хотел играть? Вернее, куда ты мечтаешь попасть?

– Думаю, все мечтают попасть в «Зенит». Но у меня отец в детстве болел за «Спартак». Думаю, если он был бы жив, он бы больше всего хотел, чтобы я играл в московском «Спартаке».

– А чего хочешь ты?

– «Спартак» – это бренд! Если абстрагироваться от того, что я капитан «Пари НН» и я здесь уже очень давно, естественно, я хотел бы в «Спартак».