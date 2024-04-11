Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Капитан «Пари НН» Гоцук сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком»

    Капитан «Пари НН» Гоцук сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком»

    Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал, где бы хотел поиграть – в «Спартаке» или «Зените».

    – За какую команду в чемпионате России ты бы хотел играть? Вернее, куда ты мечтаешь попасть?

    – Думаю, все мечтают попасть в «Зенит». Но у меня отец в детстве болел за «Спартак». Думаю, если он был бы жив, он бы больше всего хотел, чтобы я играл в московском «Спартаке».

    – А чего хочешь ты?

    – «Спартак» – это бренд! Если абстрагироваться от того, что я капитан «Пари НН» и я здесь уже очень давно, естественно, я хотел бы в «Спартак».

    • Гоцуку в сентябре исполнится 32 года.
    • В «Пари НН» он с 2020 года.
    • В этом сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

    Новости по теме
    Фамейе из «Балтики» получил тяжелую травму после фола Гоцука 10
    Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored 8
    Радимов назвал символическую сборную, лучшего тренера и главное разочарование сезона РПЛ 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1712850637
    ...девочки - налево, в Зенит. мальчики - направо, в Спартак...
    Ответить
    Цугундeр
    1712851093
    32 года... ,а всё про Деда Мороза из Тарасовки и его оленей мечтает .
    Ответить
    alefreddy
    1712851439
    все может быть он даже сильнее Чернова однозначно и Жоры
    Ответить
    MazaiNN
    1712851866
    Подлил парень керасину.
    Ответить
    Ziklop
    1712851934
    костолом любит что любит!
    Ответить
    СпорЦмен
    1712851943
    В цирк клоуном. :)))
    Ответить
    Алексей З
    1712853052
    Посмотрите ленту новостей , посетителей практически нет . Только упоминание Спартака в любой связи вызывает интерес. Бомбардир вам скоро п.зда придёт и останетесь на едине с армией бмжовской х.яты.
    Ответить
    Павелий
    1712853384
    Да и в Зенит мечтают попасть только за ГОСУДАРСТВЕННЫМ баблом. А вот если взять именно команду, в которой все хотят играть - это только Спартак!
    Ответить
    шахта Заполярная
    1712853755
    А что, пару лет еще педикулезных попугал бы.
    Ответить
    Вомбат
    1712855650
    Парад моральных уродов. Как впрочем и вся...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+