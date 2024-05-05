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    Гоцук: «Ничья со «Спартаком» сродни победе»

    Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

    «Может быть, по очкам такая ничья не сродни победе, но по внутренним ощущениям – да.

    Провели хороший матч, особенно всей командой сыграли в оборонительных действиях компактно и качественно, позволив мало, что создать у своих ворот. Впереди была некая опасность со стандартов и удар Дмитрия Стоцкого. Но результат 0:0 закономерен», – сказал Гоцук.

    • «Пари НН» поднялся на 11-е место.
    • «Спартак» идет 4-м.
    • У команды 6 матчей подряд без поражений.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Filllllll
    1714936936
    А он, молодец. Я бы его лучшим игроком назначил. Бонгонда ни о чём был
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