Гоцук: «Ничья со «Спартаком» сродни победе»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался после матча 27-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Может быть, по очкам такая ничья не сродни победе, но по внутренним ощущениям – да.

Провели хороший матч, особенно всей командой сыграли в оборонительных действиях компактно и качественно, позволив мало, что создать у своих ворот. Впереди была некая опасность со стандартов и удар Дмитрия Стоцкого. Но результат 0:0 закономерен», – сказал Гоцук.