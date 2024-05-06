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    • Мостовой прокомментировал ничью между «Пари НН» и «Спартаком»

    Мостовой прокомментировал ничью между «Пари НН» и «Спартаком»

    Александр Мостовой подвел итоги матча 27-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Спартаком».

    • Игра в Нижнем Новгороде завершилась нулевой ничьей.
    • «Пари НН» провел первый матч под руководством нового главного тренера Саши Илича.
    • Спартаковцы остались на 4-м месте в таблице лиги.

    «Спартак» владел преимуществом в этой матче. Думал, что они победят с минимальным счетом, но не получилось.

    Главное – не проиграли, при Слишковиче еще ни разу не потерпели поражения. А для «Пари НН» любое очко – это победа.

    Команды из низшей части турнирной таблицы цепляются за очки в каждом матче. Тем более, что игр в РПЛ осталось немного», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:45
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    Комментарии (3)
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    голлевацнен
    1714996244
    Спартак выглядел как полное говно. Сброд кривоногих уродов. Сильно сдали Зиньковский, Литвинов, Игнатов и Соболев, Про этого окурка за 16 лямов вообще не говорю. Всё остальное просто сбород. Да и тренер полный мудак. Всё нужно было делать наоборот. Первый состав в начале матча должен был сделать результат, а уж потом менять его на всякий мусор. Особо хочу отметить руководство Спартака. Поздравляю, вам удалось развалить команду.
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    алдан2014
    1714999608
    Странно,я наверное согласен с Мостовым...неужели.. И вообще,он здоров? Про себя ни чего не сказал.. непривычно
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