Мостовой прокомментировал ничью между «Пари НН» и «Спартаком»

Александр Мостовой подвел итоги матча 27-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Спартаком».

Игра в Нижнем Новгороде завершилась нулевой ничьей.

«Пари НН» провел первый матч под руководством нового главного тренера Саши Илича.

Спартаковцы остались на 4-м месте в таблице лиги.

«Спартак» владел преимуществом в этой матче. Думал, что они победят с минимальным счетом, но не получилось.

Главное – не проиграли, при Слишковиче еще ни разу не потерпели поражения. А для «Пари НН» любое очко – это победа.

Команды из низшей части турнирной таблицы цепляются за очки в каждом матче. Тем более, что игр в РПЛ осталось немного», – сказал Мостовой.