Федотов ответил, следовало ли назначить пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Пари НН»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 27-го тура «Пари НН» – «Спартак».

Спартаковец Никита Чернов считает, что на нем был пенальти.

– Павел Шадыханов и Василий Казарцев хорошо отработали матч. Павел только не показал желтую карточку на 27-й минуте игроку «Спартака», а остальные его решения вопросов не вызвали. Никаких пенальти не было. Шадыханов давал очень много бороться. Надо так и делать. Желтыми карточками не разбрасывался.

– Эпизод с Черновым и Александром Трошечкиным – это не пенальти?

– Оба футболисты делали движение друг к другу. Да, попал Трошечкин по лицу, и что теперь? Это нормальное единоборство. Этот момент не надо было смотреть. Шадыханов принял правильное решение продолжить игру.