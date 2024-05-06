«Порнография»: Бубнов проанализировал игру «Спартака» против «Пари НН»

Бывший спартаковец Александр Бубнов проанализировал матч 27-го тура РПЛ «Пари НН» – «Спартак» (0:0).

У «Спартака» 6 матчей подряд без поражений.

Команда идет в РПЛ 4-й.

«Спартак» претендует на Фонбет Кубок России.

«Владимир Слишкович уже шестую игру проводит во главе «Спартака» и не проигрывает. Вроде бы можно это ставить тренеру в заслугу. Но после игры с «Пари НН» серьeзные вопросы появились к его работе. Ты выходишь играть против аутсайдера, команды, которая хорошо обучена играть от обороны. В атакующий футбол им играть просто некем сейчас. Ты зачем такой состав ставишь?

Перед игрой Слишковича спрашивали, изучал ли соперника. Он сказал, что его интересует игра собственной команды. Если не лукавил, то вот и наглядный результат. Выставил против обороняющейся команды такой состав! Ты что, против «Зенита» на выезде собрался играть? Зачем тебе три центральных защитника и два опорных полузащитника оборонительного плана? Нижегородцам контратаку некем проводить! Они в оборону неслись быстрее, чем в атаку, всe перекрывали, бетоном заливали. Да, во втором тайме начал делать замены, выпустил Соболева, Игнатова. Но тут же зачем-то Тавареша на поле отправил.

На мой взгляд, в игре с таким соперником вообще опорные полузащитники не нужны. Надо выпускать двух центральных нападающих. Правда у «Спартака» сейчас один явно выраженный форвард Соболев, но есть Угальде, Игнатов в виде блуждающего нападающего. Бонгонда и Зиньковский на флангах могли бы разрывать и навешивать. Оборона у «Нижнего» рослая, но три атакующих игрока в штрафной могли бы что-то придумать. Ну захотел ты насытить центр поля, поставь вместо Умярова и Литвинова хотя бы Пруцева с Мартинсом. Дави ими! А зачем оборонительный состав ставить?

В первом тайме «Пари НН» отошeл в глубокую оборону, а «Спартак» просто не знал, как еe вскрыть. Бонгонда с Зиньковским что-то шебуршат на флангах, а в штрафной только малыш Угальде среди этих слонов бегает. Да ещe и мяч медленно перемещался. За игрой «Динамо» с «Сочи» было приятно смотреть, а это футбольная порнография! Смотреть невозможно, просто плюeшься.

По этой игре к Слишковичу много вопросов, да и в целом по его работе уже накапливаются. Не первый матч, где атакующий потенциал он в полной мере не использует. Такую ротацию зачем-то проводить после победного матча. Чемпионат уже провалили, о медалях можно забыть: будут болтаться где-то между четвeртым и восьмым местами. Если ещe и в Кубке ничего не выйдет, придeтся говорить о провальном сезоне», – сказал Бубнов.