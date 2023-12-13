Радимов назвал символическую сборную, лучшего тренера и главное разочарование сезона РПЛ

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подвел промежуточные итоги сезона РПЛ – в турнире наступила пауза до марта после 18 туров.

В символическую сборную он включил следующих игроков: Илья Лантратов («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Матео Кассьерра («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Среди главных тренеров Радимов выбрал наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Главное разочарование, по его мнению, – судейство.

«Снова каждый тур обсуждаем судей и их разные трактовки! Надеюсь, на зимних судейских сборах проведут качественную работу, и на сборах этих Мажич будет присутствовать лично, а не дистанционно», – написал Радимов.

19-й тур РПЛ запланирован на начало марта.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» отстает на два очка.

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