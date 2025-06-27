Третий российский игрок может перейти в команду Юрана в Турции

Бывший защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук ведeт переговоры с клубом «Серик Беледиеспор». Турецкую команду в ближайшее время должен возглавить тренер Сергей Юран.
Экс-капитана нижегородского клуба играл в нем под руководством российского специалиста в 2023-2024 годах.
- Ранее сообщалось, что два экс-игрока «Химок» Илья Садыгов и Илья Берковский могут перейти в «Серик Беледиеспор».
- Бывший инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов приобрeл 50% акций «Серик Беледиеспора». Сумма сделки составила 4 миллиона евро.
- В прошлом сезоне «Серик Беледиеспор» занял 1-е место в одной из двух групп турецкой Второй лиги (третьего по статусу дивизиона) и вышел в Первую лигу (второй дивизион).
- 32-летний Гоцук в прошлом сезоне провел 31 матч за «Пари НН», забил 2 гола.
Источник: Legalbet