Третий российский игрок может перейти в команду Юрана в Турции

Бывший защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук ведeт переговоры с клубом «Серик Беледиеспор». Турецкую команду в ближайшее время должен возглавить тренер Сергей Юран.

Экс-капитана нижегородского клуба играл в нем под руководством российского специалиста в 2023-2024 годах.