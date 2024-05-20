Капитан «Пари НН» – о поражении 2:6 от ЦСКА: «Мы пробили не просто дно, а дно Марианской впадины»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук жестко высказался о результате матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА.

Нижегородцы дома проиграли со счетом 2:6.

Они идут в зоне стыков за тур до конца сезона.

«Пари НН» установил антирекорд чемпионата России.

«Комментировать нечего, от всей команды приношу извинения не только за эту игру. За последние девять туров ситуация катастрофическая.

Шансы еще есть. Надеюсь, даже уверен, что сможем переломить ситуацию в свою пользу.

Мы пробили не просто дно, а дно Марианской впадины. Надо собраться на последний тур и решить задачу», – заявил капитан «Пари НН».