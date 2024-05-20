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    РПЛ. ЦСКА в гостях разгромил «Пари НН» – 6:2!

    ЦСКА одержал выездную победу над «Пари НН» в 29-м туре чемпионата России.

    Армейцы разгромили соперника со счетом 6:2.

    Все шесть голов забили разные футболисты – Иван Обляков, Тамерлан Мусаев, Саша Зделар, Виктор Давила, Антон Заболотный и Кирилл Глебов.

    ЦСКА набрал 45 очков и вернулся на шестое место в таблице РПЛ. «Пари НН» идет на 14-й строчке и остается в зоне риска прямого вылета.

    Россия. РПЛ. 29-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) – 2:6 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Обляков, 10; 0:2 – Мусаев, 22; 0:3 – Зделар, 37; 1:3 – Стоцкий, 48; 1:4 – Давила, 56; 2:4 – Боселли, 77; 2:5 – Заболотный, 83; 2:6 – Глебов, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:57
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1716231719
    ...разгулялися кони по полю зелёному). С победой, армейцы!...
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    Mirak92
    1716231729
    Ну норм ,обилие голов порадовало ,это не отменяет тот факт ,что лысый - черт
    Ответить
    Mirak92
    1716231891
    Косяк наш,что мы когда боимся замыкаемся ,тут видим ,что НН спад дает ,откровенно дубасим .Это настрой тренера ,если его так назвать можно
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    ...уефан
    1716232085
    ...НН, на выход... Юран вам долго икаться будет...
    Ответить
    bratskij
    1716232265
    ЦСКА с ПОБЕДОЙ! Федотова в отставку!
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    VVM1964
    1716232397
    Не стал ли этот тур самым результативным в чемпионате ?....
    Ответить
    CSKA57
    1716232411
    Весь сезон армейцы хранили силы, чтобы разнести НН в ничего не значимом для них матче... Отрадно!
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    acor94
    1716232722
    Саня то чет не справляется.
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