РПЛ. ЦСКА в гостях разгромил «Пари НН» – 6:2!

ЦСКА одержал выездную победу над «Пари НН» в 29-м туре чемпионата России.

Армейцы разгромили соперника со счетом 6:2.

Все шесть голов забили разные футболисты – Иван Обляков, Тамерлан Мусаев, Саша Зделар, Виктор Давила, Антон Заболотный и Кирилл Глебов.

ЦСКА набрал 45 очков и вернулся на шестое место в таблице РПЛ. «Пари НН» идет на 14-й строчке и остается в зоне риска прямого вылета.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) – 2:6 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Обляков, 10; 0:2 – Мусаев, 22; 0:3 – Зделар, 37; 1:3 – Стоцкий, 48; 1:4 – Давила, 56; 2:4 – Боселли, 77; 2:5 – Заболотный, 83; 2:6 – Глебов, 90.

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