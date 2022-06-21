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    Кирилл Гоцук - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Кирилл
    Отчество Вадимович
    Фамилия Гоцук
    Команда Пари НН
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 195
    Вес 85
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Зенит 3:0 Пари НН Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 Был в запасе Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 3 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.07.2022 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    01.07.2022 1' -84' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    52'
    21.06.2022 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1
    (5:3)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    40'
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