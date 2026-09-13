Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Кирилл Гоцук - статистика

Арсенал
10 сентября 1992 (34)
#24 | Защитник
195 см | 85 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
70' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Арсенал
2 : 2
29.08.2026
Урал
89' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Велес
2 : 0
24.08.2026
Арсенал
79' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Арсенал
2 : 1
20.08.2026
Ротор
74' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
70' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Арсенал
2 : 2
29.08.2026
Урал
89' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Велес
2 : 0
24.08.2026
Арсенал
79' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Арсенал
2 : 1
20.08.2026
Ротор
74' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ленинградец
0 : 0
15.08.2026
Арсенал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Шинник
2 : 2
08.08.2026
Арсенал
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Арсенал
1 : 0
02.08.2026
Торпедо
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Сочи
5 : 0
26.07.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Арсенал
0 : 1
19.07.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Арсенал
2 : 1
13.07.2026
Текстильщик
1' - 90'
70'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
4
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+