«Пари НН» не будет жаловаться на судейство в матче со «Спартаком»

«Пари НН» отказался обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам игры 12-го тура РПЛ против «Спартака».

«Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне.

Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову.

Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.