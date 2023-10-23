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    • «Пари НН» не будет жаловаться на судейство в матче со «Спартаком»

    «Пари НН» не будет жаловаться на судейство в матче со «Спартаком»

    «Пари НН» отказался обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам игры 12-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Мы не обращались в ЭСК РФС по поводу удаления Гоцука. Это будет наша внутренняя работа, приняли решение не обсуждать это вовне.

    Понимаю эмоции Сергея Юрана, была горячая игра. Но такие решения лучше принимать на холодную голову.

    Есть много вопросов к судьям и их решениям, но именно в этот раз не планируем обращаться в ЭСК», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

    • «Спартак» победил со счетом 2:0.
    • Главный тренер «Пари НН» Юран матерился после поражения.
    • Матч в поле судил туляк Алексей Амелин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1084

      O-kolesov 20 минут назад

      Визглявую свиноматку испугались?

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    • ...
      Рейтинг: +3536

      alefreddy 1 час назад

      а что там криминального было непонятно

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