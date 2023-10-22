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    • Червиченко: «Судьи палятся на мелочах. Очень хотят помочь «Спартаку», но не знают как»

    Червиченко: «Судьи палятся на мелочах. Очень хотят помочь «Спартаку», но не знают как»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0). Голы забили Данил Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра.

    «Вроде, у «Спартака» было преимущество и играли неплохо. Но не сказать, что обыграли прямо по всем статьям. Как обычно, минимальная победа с участием арбитра. Эти придурки палятся на мелочах: очень хотят помочь, но не знают как. Потом все делают ангельские лица и рассказывают, что просто ошиблись.

    Если спартаковским болельщикам нравятся победы за счет игрока в черной форме, то ради бога. Я считаю, что это не комильфо», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6584

      fakeid 31 минуту назад

      позор лукойлу и их дезеувскому клубу!

      0
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      Рейтинг: +5739

      SPACE TRUCKIN 39 минут назад

      червю нужно статистику матча было посмотреть,перед тем,как написать ерунду очередную...если б не вратарь,счёт мог бы быть разгромным...

      2
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      Рейтинг: +11986

      ivany4 40 минут назад

      Лишнее подтверждение тому, что когда человек молчит - кажется умнее. Вот хоть бы один показал на примерах, кто и как помог?!
      Вот правильно говорят, что в Питере болельщики как ***** в Киеве. Им что не скажи против любой команды, и в пользу голубого льва - все верно. Примеры? Да что за примерами ходить, почитайте коменты убогих на этом сайте. Из десятка может один и найдете.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11986

      ivany4 > ivany4 28 минут назад

      Под звездочками украинцы, только написано словом, которое у всех патриотов на устах.

      0
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      Рейтинг: +6182

      Павелий 44 минуты назад

      Лучший игрок матча - вратарь Пари НН. И по игре, и по xG, и по остальным показателям Спартак был сильнее. Ещё и Гоцука надо было сильно раньше удалять. Так что именно по этому матчу Червиченко абсолютно не прав.

      3
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      Рейтинг: +1439

      Айболид 51 минуту назад

      Помогают им как могут (и как не могут).

      1
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      Рейтинг: +35826

      VVM1964 > Айболид 37 минут назад

      Матч не смотрел, но набздеть - пожалуйста (((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      timon2401 53 минуты назад

      ещё одна питорасина решила своё имя за счёт Спартака пропиарить, причём навярняка судя по тексту матч то сам не смотрел, но пистануть обязательно что то нужно(((

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      Рейтинг: +22119

      Cleaner 55 минут назад

      Почему не знают? Судейки очень даже знают, как помочь Спартаку на поле. И помогают непрестанно!..(

      1
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      Рейтинг: +35826

      VVM1964 1 час назад

      Червиченко палится на своих комментариях - гнусный типок (((

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      Рейтинг: +22119

      Cleaner > VVM1964 41 минуту назад

      Вы вообще понимаете значение слова ПАЛИТСЯ???

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      Рейтинг: +35826

      VVM1964 > Cleaner 38 минут назад

      Ой, хтой-то меня тут учить собрался ??? - НУКА, НУКА !!! ... ))) Я уже прям хрюкаю !)))

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