Червиченко: «Судьи палятся на мелочах. Очень хотят помочь «Спартаку», но не знают как»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0). Голы забили Данил Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра.

«Вроде, у «Спартака» было преимущество и играли неплохо. Но не сказать, что обыграли прямо по всем статьям. Как обычно, минимальная победа с участием арбитра. Эти придурки палятся на мелочах: очень хотят помочь, но не знают как. Потом все делают ангельские лица и рассказывают, что просто ошиблись.

Если спартаковским болельщикам нравятся победы за счет игрока в черной форме, то ради бога. Я считаю, что это не комильфо», – сказал Червиченко.