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  • Червиченко: «Судьи палятся на мелочах. Очень хотят помочь «Спартаку», но не знают как»

Червиченко: «Судьи палятся на мелочах. Очень хотят помочь «Спартаку», но не знают как»

22 октября 2023, 18:15
14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0). Голы забили Данил Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра.

«Вроде, у «Спартака» было преимущество и играли неплохо. Но не сказать, что обыграли прямо по всем статьям. Как обычно, минимальная победа с участием арбитра. Эти придурки палятся на мелочах: очень хотят помочь, но не знают как. Потом все делают ангельские лица и рассказывают, что просто ошиблись.

Если спартаковским болельщикам нравятся победы за счет игрока в черной форме, то ради бога. Я считаю, что это не комильфо», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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VVM1964
1697988128
Червиченко палится на своих комментариях - гнусный типок (((
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timon2401
1697988839
ещё одна питорасина решила своё имя за счёт Спартака пропиарить, причём навярняка судя по тексту матч то сам не смотрел, но пистануть обязательно что то нужно(((
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Павелий
1697989369
Лучший игрок матча - вратарь Пари НН. И по игре, и по xG, и по остальным показателям Спартак был сильнее. Ещё и Гоцука надо было сильно раньше удалять. Так что именно по этому матчу Червиченко абсолютно не прав.
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ivany4
1697989597
Лишнее подтверждение тому, что когда человек молчит - кажется умнее. Вот хоть бы один показал на примерах, кто и как помог?! Вот правильно говорят, что в Питере болельщики как ***** в Киеве. Им что не скажи против любой команды, и в пользу голубого льва - все верно. Примеры? Да что за примерами ходить, почитайте коменты убогих на этом сайте. Из десятка может один и найдете.)))
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SPACE TRUCKIN
1697989670
червю нужно статистику матча было посмотреть,перед тем,как написать ерунду очередную...если б не вратарь,счёт мог бы быть разгромным...
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СпартакВВ
1697992666
Бегемот заткни свое хлебало, воняет!
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nik55
1697992690
червяк опять свою помойку открыл
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Дормидонт Евлампиевич
1697994801
Правдивое изложение ситуации своим остриём , воздействует на роговицу органов зрения этих негодяев . И им это не нравится . Клянусь гравитацией Татуина !
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erybov1965
1697995559
Так у наших судей,почти в каждом матче есть серйозные ошибки.И все они называют случайными.Но я думаю,что в большей степени- это от профессионализма.Хотя наверное,бывают и некоторые не совсем "хорошие моменты".
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