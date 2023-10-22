Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Юран матерился на интервью после поражения от «Спартака»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не сдержал матов на послематчевом интервью после встречи 12-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    «Виктор Мозес, *** [блин], [в конце] бьeт локтем в лицо, попадает по лицу. Стоит боковой судья, резервный, на VAR… Давайте не будем разделять, ***: если «Спартак» – им можно, а нам нельзя.

    В результате получается вторая жeлтая у Кирилла Гоцука. Эти двойные стандарты достали уже. Сейчас [в ЭСК] придумают, что это был несильный удар. Хотя очевидно, что это нарушение – локоть находится в верхней части, ***. И чe?» – сказал Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • В компенсированное время 2-го тайма у нижегородцев был удален защитник Кирилл Гоцук.
    • После этого «Пари НН» пропустил 2-й гол.
    • Матч в поле судил туляк Алексей Амелин.

    Новости по теме
    Червиченко: «Судьи палятся на мелочах. Очень хотят помочь «Спартаку», но не знают как» 12
    Зарема поставила победу «Спартака» над «Пари НН» себе в заслугу 3
    Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» 15
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22116

      Cleaner 41 минуту назад

      Я вот матерился, когда судья в упор нарушения спартаковские не замечал. Стыдно за такие игры...(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6182

      Павелий 44 минуты назад

      Витя бежал вперёд и вообще не видел игрока, который пытался его догнать.
      Лучше бы Юран прокомментировал эпизод, когда судья поднимал руку, чтобы показать Гоцуку и первую жёлтую, то Гоцук пытлася её схватить и опустить. За это красную дают, а судья сделал вид, что ничего не было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19074

      DVOK68 1 час назад

      Гопота натуральная,а не Сергей Николаевич)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22116

      Cleaner > DVOK68 54 минуты назад

      Гопота сегодня по полю в красных футболках бегала...(((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1397

      Дубина > Cleaner 38 минут назад

      Мы ржем с коней))) Нам весело)!!
      А гопники парнокопытные вчера ели лапы унесли от Рубина!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22116

      Cleaner 1 час назад

      Стыдоба, а не судейство...((( Тащут судейки Спартака повыше от ДЕСЯТОГО места...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31574

      JTherry > Cleaner 38 минут назад

      "стыдоба" вчера по стадиону в Казани бегала, даже на гол не наиграла, и на тренерском мостике цкг - точно такая же матерящаяся гопота, вроде Барсика...) мы вчера поржали над вашей конюшней вдоволь...)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35826

      VVM1964 1 час назад

      Ну, а что тут скажешь - нарушение судья прозевал ( вот только отмашка была не в лицо и даже не в голову ) ! НО - ВАР тут никак не мог вмешаться, т.к. красной там нет и близко ( СТЫДНО Юрану этого не знать ) и вот почему то он "забыл" как судья ТРИЖДЫ простил Пари в первом тайме - а там были ОЧЕВИДНЫЕ ЖЕЛТЫЕ !!! Что же касаемо Гоцука - Ему впору после второй желтой было еще показать один горчичник или вызвать стюардов для выпроваживания его с поля !!! (((

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31574

      JTherry 1 час назад

      Гоцук в играх со Спартаком всегда играет грязно, поэтому не удивительна его КК, давно ее ожидал от какого-либо судьи... Юрану лучше не материться, а проводить душеспасительные беседы с игроками, ведь покалечить могут игроков с такой, с позволения сказать, костоломной "игрой", и настраивать на игру, а не на отбой...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      Sky Spartak 1 час назад

      вообще я с ним согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Дормидонт Евлампиевич 1 час назад

      Ну распоясались же хряки . По полной программе . Позор !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2691

      моэм 1 час назад

      Поневоле заматеришься ....потеря Гоцука на следующий матч с Сочи . где реально добыть очки расстроит любого тренера ....надо было выставить дубль или молодёжку " обкатать" а основной состав целенаправленно готовить к Сочи ....а к ***** стандартам для провинции пора привыкнуть .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35826

      VVM1964 > моэм 1 час назад

      Вопросы к Гоцуку !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8238

      Томик > моэм 1 час назад

      Гоцука можно в каждом матче удалять. Тут наоборот претензии к арбитрам должны быть - какого хрена не удалили и оставили этого для матча со следующей командой. Они то причем? Немытый игрок...В смысле грязный.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      яцык 1 час назад

      Сережа будеш так гнать вместо Абасаля не возьмут

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+