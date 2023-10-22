Юран матерился на интервью после поражения от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не сдержал матов на послематчевом интервью после встречи 12-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Виктор Мозес, *** [блин], [в конце] бьeт локтем в лицо, попадает по лицу. Стоит боковой судья, резервный, на VAR… Давайте не будем разделять, ***: если «Спартак» – им можно, а нам нельзя.

В результате получается вторая жeлтая у Кирилла Гоцука. Эти двойные стандарты достали уже. Сейчас [в ЭСК] придумают, что это был несильный удар. Хотя очевидно, что это нарушение – локоть находится в верхней части, ***. И чe?» – сказал Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».

В компенсированное время 2-го тайма у нижегородцев был удален защитник Кирилл Гоцук.

После этого «Пари НН» пропустил 2-й гол.

Матч в поле судил туляк Алексей Амелин.

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