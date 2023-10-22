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Юран матерился на интервью после поражения от «Спартака»

22 октября 2023, 17:12
37

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не сдержал матов на послематчевом интервью после встречи 12-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Виктор Мозес, *** [блин], [в конце] бьeт локтем в лицо, попадает по лицу. Стоит боковой судья, резервный, на VAR… Давайте не будем разделять, ***: если «Спартак» – им можно, а нам нельзя.

В результате получается вторая жeлтая у Кирилла Гоцука. Эти двойные стандарты достали уже. Сейчас [в ЭСК] придумают, что это был несильный удар. Хотя очевидно, что это нарушение – локоть находится в верхней части, ***. И чe?» – сказал Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • В компенсированное время 2-го тайма у нижегородцев был удален защитник Кирилл Гоцук.
  • После этого «Пари НН» пропустил 2-й гол.
  • Матч в поле судил туляк Алексей Амелин.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Юран Сергей
Комментарии (37)
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Томик
1697984538
Сережа, ну хватит. Дебила твоего костоломного удалили за дело.
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ivany4
1697984729
Что то он не ругался матом на судью, когда его игроки били сзади по ногам и хай-кик в в голову?!
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Napaleon Banapart
1697984897
Не поленился посчитал количество заметок в ленте новостей. То что открыто при заходе на сайт. Дальше не открывал. Так вот их 33. И 21 из них касается Спартака...
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яцык
1697985420
Сережа будеш так гнать вместо Абасаля не возьмут
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Дормидонт Евлампиевич
1697986626
Ну распоясались же хряки . По полной программе . Позор !
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JTherry
1697986732
Гоцук в играх со Спартаком всегда играет грязно, поэтому не удивительна его КК, давно ее ожидал от какого-либо судьи... Юрану лучше не материться, а проводить душеспасительные беседы с игроками, ведь покалечить могут игроков с такой, с позволения сказать, костоломной "игрой", и настраивать на игру, а не на отбой...
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VVM1964
1697987390
Ну, а что тут скажешь - нарушение судья прозевал ( вот только отмашка была не в лицо и даже не в голову ) ! НО - ВАР тут никак не мог вмешаться, т.к. красной там нет и близко ( СТЫДНО Юрану этого не знать ) и вот почему то он "забыл" как судья ТРИЖДЫ простил Пари в первом тайме - а там были ОЧЕВИДНЫЕ ЖЕЛТЫЕ !!! Что же касаемо Гоцука - Ему впору после второй желтой было еще показать один горчичник или вызвать стюардов для выпроваживания его с поля !!! (((
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DVOK68
1697988049
Гопота натуральная,а не Сергей Николаевич)
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Павелий
1697989272
Витя бежал вперёд и вообще не видел игрока, который пытался его догнать. Лучше бы Юран прокомментировал эпизод, когда судья поднимал руку, чтобы показать Гоцуку и первую жёлтую, то Гоцук пытлася её схватить и опустить. За это красную дают, а судья сделал вид, что ничего не было.
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Вомбат
1697992155
Спартак победил вполне заслуженно, и судья тут ни при чем. Что не отменяет тезиса о плохом судействе. Атака, в ходе которой Гоцук заработал вторую ЖК, началась со спартаковского фола. Явного и очевидного, который проспать мог только очень слабый или купленный судья. Но купленный судья удалил бы Гоцука еще раньше. Да и не купленный мог бы. Например, я бы точно удалил.
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