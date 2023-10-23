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Ловчев проанализировал победу «Спартака» над «Пари НН»

23 октября 2023, 22:44
6

Евгений Ловчев подвел итоги матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН».

  • Москвичи выиграли со счетом 2:0.
  • Они прервали серию из 3 матчей подряд без побед.
  • Команда поднялась на 4-е место в таблице лиги.

«Как только «Спартак» играет в быстрый футбол, как только ему дают это делать, получается хороший матч. Игра симпатичная, моментов достаточно много – «Спартак» однозначно наиграл на победу, но не получалось реализовать моменты.

Первый гол вообще классный забили – отбор у своих ворот, переход и доводка до удара – то есть розыгрыш. Гол вообще сказочный!

То, что «Спартак» показывал в первом тайме, напомнило мне матч с «Динамо» – в частности, отлично сыграл Зиньковский в плане быстрого перехода в атаку. Хорош был и Литвинов. Вел игру, делал все вовремя, правильно.

По Соболеву – тренер выдерживает свою линию. Ничего страшного пока не произошло, тем более потом Абаскаль поставил его в состав. Соболев игрок квалифицированный, никто его не будет ссылать в дубль. Тем более, он и игрой не давал повод как-то плохо к себе относиться. Вспомнил сейчас матч с «Динамо» на Кубок, где «Спартак» был хорош – и там Соболев очень пригодился, был очень заметен.

По судейству. Нижний будет недоволен, но то, что совершил Гоцук – безобразие. Надо не на судью обращать внимание, а на Гоцука. Он получил карточку уже, а потом уже своим поведением просто подставил команду.

Мало того, что был удален в этой игре, так и следующую пропустит – с «Сочи», который будет биться изо всех сил, потому что надо выходить с последнего места.

Я знаю хорошо Сергея Юрана, знаю его характер и то, как он умеет настраивать. Но настрой и безрассудность это разные вещи. А Гоцук начинает бросаться на судью, и его никто не одергивает. А это надо делать, чемпионат на одном матче не заканчивается», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1698090909
Ловчев резко поменял направление атаки: теперь для него в Спартаке всё хорошо. Несолидно, Евгений Серафимыч. (((
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serppion
1698129359
"Напомнило мне матч с «Динамо»", "Вспомнил сейчас матч с «Динамо»". Всё, финиш! У Серафимыча либо проблемы с головою - кроме Динамо ничего не помнит, либо ему, кроме Динамо, уже ничего не показывают. Маразм, однако...
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