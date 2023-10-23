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    Ловчев проанализировал победу «Спартака» над «Пари НН»

    Евгений Ловчев подвел итоги матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН».

    • Москвичи выиграли со счетом 2:0.
    • Они прервали серию из 3 матчей подряд без побед.
    • Команда поднялась на 4-е место в таблице лиги.

    «Как только «Спартак» играет в быстрый футбол, как только ему дают это делать, получается хороший матч. Игра симпатичная, моментов достаточно много – «Спартак» однозначно наиграл на победу, но не получалось реализовать моменты.

    Первый гол вообще классный забили – отбор у своих ворот, переход и доводка до удара – то есть розыгрыш. Гол вообще сказочный!

    То, что «Спартак» показывал в первом тайме, напомнило мне матч с «Динамо» – в частности, отлично сыграл Зиньковский в плане быстрого перехода в атаку. Хорош был и Литвинов. Вел игру, делал все вовремя, правильно.

    По Соболеву – тренер выдерживает свою линию. Ничего страшного пока не произошло, тем более потом Абаскаль поставил его в состав. Соболев игрок квалифицированный, никто его не будет ссылать в дубль. Тем более, он и игрой не давал повод как-то плохо к себе относиться. Вспомнил сейчас матч с «Динамо» на Кубок, где «Спартак» был хорош – и там Соболев очень пригодился, был очень заметен.

    По судейству. Нижний будет недоволен, но то, что совершил Гоцук – безобразие. Надо не на судью обращать внимание, а на Гоцука. Он получил карточку уже, а потом уже своим поведением просто подставил команду.

    Мало того, что был удален в этой игре, так и следующую пропустит – с «Сочи», который будет биться изо всех сил, потому что надо выходить с последнего места.

    Я знаю хорошо Сергея Юрана, знаю его характер и то, как он умеет настраивать. Но настрой и безрассудность это разные вещи. А Гоцук начинает бросаться на судью, и его никто не одергивает. А это надо делать, чемпионат на одном матче не заканчивается», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    23.10.2023 22:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3816

      serppion 24 октября, 09:35

      "Напомнило мне матч с «Динамо»", "Вспомнил сейчас матч с «Динамо»".
      Всё, финиш! У Серафимыча либо проблемы с головою - кроме Динамо ничего не помнит, либо ему, кроме Динамо, уже ничего не показывают. Маразм, однако...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73

      TIMOTHY 24 октября, 00:04

      Ловчев честно говоря задрал своими мыслями! Кому интересно мнение престарелого человека!?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4791

      Иван Петров 1986 > TIMOTHY 24 октября, 08:20

      А мне не интересно мнения молодых дебилов, которые в футболе не смыслят ничего.

      2
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      ...
      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК > TIMOTHY 24 октября, 09:17

      Нет у него мыслей-он говорит проплаченные мысли, то что надо кому то.

      1
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      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY > Иван Петров 1986 24 октября, 10:10

      и не только в футболе...

      0
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      Рейтинг: +3816

      serppion > Иван Петров 1986 26 октября, 05:03

      Какой же Губошлеп молодой? Да, дебил. Но возрастной.

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      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY 23 октября, 22:55

      Ловчев резко поменял направление атаки: теперь для него в Спартаке всё хорошо. Несолидно, Евгений Серафимыч. (((

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