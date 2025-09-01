Команда Юрана проиграла 2-й матч подряд и опустилась в зону вылета

В матче 4-го тура Первой лиги Турции «Серикспор», который возглавляет Сергей Юран, дома проиграл «Бодруму» со счетом 2:4.

Российские игроки Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий провели в составе хозяев полный матч. Илья Садыгов вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Илья Берковский также играл с начала встречи и был заменен на 80-й минуте. Артем Юран вышел на замену на 88-й минуте.

В прошлой игре клуб под руководством российского тренера проиграл со счетом 0:5.

«Серикспор» с 4 очками после 4 матчей опустился на 16-е место во втором по статусе дивизионе Турции. Он находится в зоне вылета.