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Российский футболист объяснил переход в «Серик Беледиеспор» Юрана

23 июля 2025, 09:23
1

Защитник Кирилл Гоцук объяснил решение перейти в «Серик Беледиеспор».

32-летний российский футболист подписал с турецким клубом контракт на два года. Команду возглавляет Сергей Юран.

– Как возник вариант с клубом «Серик Беледиеспор» и почему согласились?

– В 20‑х числах июня мне позвонил Сергей Николаевич, сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Слова тренера стали одним из решающих факторов при принятии решения. Юран – российский тренер, обладает большим авторитетом и опытом, под его руководством я уже работал в «Пари НН». Меня позвали играть в иностранный чемпионат, да, это не высшая лига Турции, но здесь тоже достойный уровень.

Всегда хотел попробовать свои силы в чемпионатах Турции, Греции или Кипра. Считаю, что соответствую этому уровню, поэтому согласился на предложение «Серик Беледиеспор». Кстати, когда был на контракте в Нижнем Новгороде, мне поступали предложения из этих лиг, но было сложно осуществить переход. Летом же я стал свободным агентом, поэтому проблем с подписанием контракта не возникло.

У клуба хорошая инфраструктура, домашние матчи будем проводить на стадионе «Антальяспора» в Анталье. В городе живет большое количество россиян, есть море, вкусная еда. Есть возможность играть с августа по май без большой зимней паузы. Это будет новым опытом для меня.

– В составе есть и другие ребята из России. Это помогает освоиться быстрее?

– Да, в команду также пришли Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Артем Юран и Илья Садыгов. Есть ребята из Азербайджана, Белоруссии, много турецких футболистов, потому что есть лимит в восемь иностранцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Серик Беледиеспор Гоцук Кирилл
Комментарии (1)
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Ну и что, удачи, если поднимите команду в высшую лигу Турции, то это будет здорово.
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