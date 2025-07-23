Российский футболист объяснил переход в «Серик Беледиеспор» Юрана

Защитник Кирилл Гоцук объяснил решение перейти в «Серик Беледиеспор».

32-летний российский футболист подписал с турецким клубом контракт на два года. Команду возглавляет Сергей Юран.

– Как возник вариант с клубом «Серик Беледиеспор» и почему согласились?

– В 20‑х числах июня мне позвонил Сергей Николаевич, сказал, что хотел бы видеть меня в команде. Слова тренера стали одним из решающих факторов при принятии решения. Юран – российский тренер, обладает большим авторитетом и опытом, под его руководством я уже работал в «Пари НН». Меня позвали играть в иностранный чемпионат, да, это не высшая лига Турции, но здесь тоже достойный уровень.

Всегда хотел попробовать свои силы в чемпионатах Турции, Греции или Кипра. Считаю, что соответствую этому уровню, поэтому согласился на предложение «Серик Беледиеспор». Кстати, когда был на контракте в Нижнем Новгороде, мне поступали предложения из этих лиг, но было сложно осуществить переход. Летом же я стал свободным агентом, поэтому проблем с подписанием контракта не возникло.

У клуба хорошая инфраструктура, домашние матчи будем проводить на стадионе «Антальяспора» в Анталье. В городе живет большое количество россиян, есть море, вкусная еда. Есть возможность играть с августа по май без большой зимней паузы. Это будет новым опытом для меня.

– В составе есть и другие ребята из России. Это помогает освоиться быстрее?

– Да, в команду также пришли Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Артем Юран и Илья Садыгов. Есть ребята из Азербайджана, Белоруссии, много турецких футболистов, потому что есть лимит в восемь иностранцев.