«Пари НН» «забил стрелку» московским клубам перед серией домашних матчей

«Пари НН» анонсировал серию из четырех домашних матчей РПЛ против московских клубов видеороликом в стиле российских криминальных фильмов и сериалов.

В нем снялись главный тренер нижегородцев Сергей Юран, капитан команды Кирилл Гоцук, а также футболисты Николай Калинский, Артур Нигматуллин, Илья Кухарчук и другие.