«Пари НН» «забил стрелку» московским клубам перед серией домашних матчей

«Пари НН» анонсировал серию из четырех домашних матчей РПЛ против московских клубов видеороликом в стиле российских криминальных фильмов и сериалов.
В нем снялись главный тренер нижегородцев Сергей Юран, капитан команды Кирилл Гоцук, а также футболисты Николай Калинский, Артур Нигматуллин, Илья Кухарчук и другие.
- «Пари НН» сыграет на стадионе «Нижний Новгород» с «Динамо» 21 апреля, с «Локомотивом» 24 апреля, со «Спартаком» 5 мая и с ЦСКА 19 мая.
- Арена расположена на Стрелке – месте слияния рек Волга и Ока.