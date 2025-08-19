20 августа в рамках 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Астрахань» сыграет с «Победой». Обе команды представляют Вторую лигу, но подходят к матчу с разным фоном: хозяева переживают серию без побед, а гости демонстрируют хорошую форму. Противостояние приобретает особую значимость, учитывая последние очные успехи «Победы».

«Астрахань»

Форма «Астрахани» вызывает тревогу: всего одна победа в пяти последних матчах и явные трудности в атаке. После поражения от «Сочи-2» со счeтом 0:2 команда набрала только одно очко в двух встречах против «Севастополя» и «Дружбы». Единственная победа была в домашнем матче против «Нарта», но даже тогда игра оставила вопросы к защите. В среднем команда пропускает 1.20 гола за матч, и уже семь игр подряд не может сыграть «на ноль». Также бросается в глаза низкая результативность: 5 голов за 5 игр, что соответствует лишь одному мячу в среднем.

«Победа»

Гости выглядят значительно увереннее: 4 победы в 5 последних матчах, включая виктории над «Ростовом-2», «Рубином Ялта» и самой «Астраханью». Команда уверенно действует как в атаке, забивая в 8 из 10 матчей, так и в защите – всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр. Особенно выделяется оборона: 0.80 гола в среднем за матч – стабильный показатель. Победный счeт 3:2 над «Динамо-2» подтвердил боеспособность команды даже в результативных встречах. Также «Победа» выиграла 3 последних очных встречи, что психологически придаeт дополнительное преимущество.

Факты о командах:

«Астрахань»

Не выигрывает в 5 последних матчах

В среднем забивает 1.00, пропускает 1.20 гола за игру

Пропускает в 7 матчах подряд

Единственная победа – против «Нарта» (3:1)

«Победа»

Побеждает в 4 из 5 последних матчей

В среднем забивает 1.20, пропускает 0.80 гола за игру

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Не проигрывает в 8 из 10 матчей

Прогноз на матч «Астрахань» – «Победа»

С учетом разницы в текущей форме, стабильности в обороне и атаке, а также психологического перевеса в очных встречах, «Победа» выглядит фаворитом пары. У «Астрахани» продолжается спад: проблемы в защите и нестабильность нападения не позволяют рассчитывать на положительный результат. Напротив, гости демонстрируют системность и эффективность.

Рекомендованные ставки: