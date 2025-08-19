Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астрахань» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.45

19 августа 2025 18:46
Астрахань - Победа
20 авг. 2025, среда 16:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Победы»
Сделать ставку

20 августа в рамках 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Астрахань» сыграет с «Победой». Обе команды представляют Вторую лигу, но подходят к матчу с разным фоном: хозяева переживают серию без побед, а гости демонстрируют хорошую форму. Противостояние приобретает особую значимость, учитывая последние очные успехи «Победы».

«Астрахань»

Форма «Астрахани» вызывает тревогу: всего одна победа в пяти последних матчах и явные трудности в атаке. После поражения от «Сочи-2» со счeтом 0:2 команда набрала только одно очко в двух встречах против «Севастополя» и «Дружбы». Единственная победа была в домашнем матче против «Нарта», но даже тогда игра оставила вопросы к защите. В среднем команда пропускает 1.20 гола за матч, и уже семь игр подряд не может сыграть «на ноль». Также бросается в глаза низкая результативность: 5 голов за 5 игр, что соответствует лишь одному мячу в среднем.

«Победа»

Гости выглядят значительно увереннее: 4 победы в 5 последних матчах, включая виктории над «Ростовом-2», «Рубином Ялта» и самой «Астраханью». Команда уверенно действует как в атаке, забивая в 8 из 10 матчей, так и в защите – всего 4 пропущенных мяча за последние 5 игр. Особенно выделяется оборона: 0.80 гола в среднем за матч – стабильный показатель. Победный счeт 3:2 над «Динамо-2» подтвердил боеспособность команды даже в результативных встречах. Также «Победа» выиграла 3 последних очных встречи, что психологически придаeт дополнительное преимущество.

Факты о командах:

«Астрахань»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем забивает 1.00, пропускает 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Единственная победа – против «Нарта» (3:1)

«Победа»

  • Побеждает в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем забивает 1.20, пропускает 0.80 гола за игру
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Не проигрывает в 8 из 10 матчей

Личные встречи
50% (3)
0% (0)
50% (3)
5
Забитых мячей
6
0.83
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Победа
1 : 0
05.07.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Астрахань
1 : 2
19.04.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Победа
2 : 0
19.10.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Астрахань
1 : 0
18.06.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Астрахань
2 : 1
17.09.2023
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Победа
0 : 1
06.08.2023
Астрахань
Показать все

Прогноз на матч «Астрахань» – «Победа»

С учетом разницы в текущей форме, стабильности в обороне и атаке, а также психологического перевеса в очных встречах, «Победа» выглядит фаворитом пары. У «Астрахани» продолжается спад: проблемы в защите и нестабильность нападения не позволяют рассчитывать на положительный результат. Напротив, гости демонстрируют системность и эффективность.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Победы» – коэффициент 2.45
  • Индивидуальный тотал «Победы» больше 1 – коэффициент 1.80

2.40
Победа «Победы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Победа Астрахань
Другие прогнозы
20.08.2025
13:00
3.05
Россия. Кубок, 2 раунд
КДВ - Динамо Вл
Победа «КДВ»
20.08.2025
16:00
2.20
Россия. Кубок, 2 раунд
Зенит - Строгино
Победа «Зенита Пенза»
20.08.2025
16:00
1.72
Россия. Кубок, 2 раунд
Легион - Алания
Победа «Алании»
20.08.2025
16:00
2.40
Россия. Кубок, 2 раунд
Астрахань - Победа
Победа «Победы»
20.08.2025
16:00
1.75
Россия. Кубок, 2 раунд
Торпедо Миасс - Волна
Обе команды забьют
20.08.2025
17:00
1.72
Россия. Кубок, 2 раунд
Машук-КМВ - Спартак-Нальчик
Победа «Машук-КМВ»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 