«Страсбур» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 2

26 февраля 2026 8:09
Страсбур - Ланс
27 февр. 2026, пятница 22:45 | Франция. Лига 1, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Фора «Ланса» (0)
Сделать ставку

27 февраля в рамках 24 тура Лиги 1 «Страсбур» примет «Ланс». Хозяева идут в группе претендентов на еврокубки и проводят результативный отрезок, а гости держатся на второй строчке таблицы и стабильно забивают почти в каждом туре. По текущим цифрам обе команды активно играют впереди, но при этом регулярно допускают ошибки в обороне, поэтому матч выглядит перспективно для ставок на голы.

«Страсбур»

«Страсбур» после 23 туров набрал 34 очка и занимает 7 место. В прошлом матче команда обыграла «Лион» (3:1) и продлила серию результативных игр: в семи последних турах Лиги 1 «Страсбур» обязательно забивает. При этом оборона не выглядит безупречно – команда пропускает в семи матчах чемпионата подряд. На отрезке последних пяти игр показатели яркие: 10 забитых и 8 пропущенных.

«Ланс»

«Ланс» после 23 туров идет вторым с 52 очками. В прошлом туре команда уступила «Монако» (2:3), но продолжила свою главную серию сезона: в 13 последних матчах Лиги 1 «Ланс» неизменно забивает, а в целом команда отличалась в 16 играх подряд. На дистанции пяти последних встреч результативность особенно высокая – 15 голов, при этом пропущено 6. В среднем за последние пять матчей «Ланс» забивает 3.00 гола за игру.

Факты о командах:

«Страсбур»

  • 34 очка после 23 туров и 7 место в таблице
  • Забивает в 7 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 7 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх: 10 забито и 8 пропущено
  • В среднем 2.00 гола за игру за последние 5 матчей

«Ланс»

  • 52 очка после 23 туров и 2 место в таблице
  • Забивает в 13 последних матчах Лиги 1 и в 16 матчах подряд в целом
  • В последних 5 играх: 15 забито и 6 пропущено
  • В среднем 3.00 гола за игру за последние 5 матчей
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых матчей чемпионата

Прогноз на матч «Страсбур» – «Ланс»

Обе команды подходят к туру с выраженной атакующей серией. «Страсбур» стабильно забивает дома, но при этом регулярно позволяет сопернику создавать моменты, что подтверждается серией матчей с пропущенными мячами. «Ланс» выглядит еще более результативно: 15 голов за пять встреч и длинная серия с забитыми в Лиге 1. На таком фоне ставка на обмен голами выглядит логичной, а с учетом высокой средней результативности гостей можно рассмотреть и тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Ланса» (0) – коэффициент 2
  • Обе забьют – да

2.00
Фора «Ланса» (0)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Ланс Страсбур
18+
