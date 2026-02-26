27 февраля в рамках 26 тура Ла Лиги «Леванте» сыграет с «Алавесом». Хозяева продолжают борьбу за выживание и находятся в зоне вылета, тогда как гости располагаются в середине таблицы, но подходят к встрече с нестабильными результатами. Обе команды регулярно пропускают в последних матчах, что может сказаться на характере игры.

«Леванте»

«Леванте» после 25 туров занимает 19 место с 18 очками. В прошлом туре команда уступила «Барселоне» (0:3) и продлила серию поражений до четырех матчей подряд. На отрезке последних пяти игр «Леванте» забил всего 2 мяча, при этом пропустил 10, что отражает сложности как в атаке, так и в обороне. В среднем за последние пять матчей команда пропускает 2.00 гола за игру.

«Алавес»

«Алавес» после 25 туров идет на 14 месте с 27 очками. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Жироной» (2:2) и не может выиграть уже три матча подряд. При этом «Алавес» стабильно забивает – 7 голов в последних пяти играх, но оборона команды также допускает ошибки: 9 пропущенных за тот же период. Кроме того, гости пропускают уже в 10 матчах Ла Лиги подряд.

Факты о командах:

«Леванте»

18 очков после 25 туров и 19 место в таблице

Проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в 4 последних матчах

В последних 5 играх: 2 забито и 10 пропущено

В среднем 0.40 гола за игру за последние 5 матчей

«Алавес»

27 очков после 25 туров и 14 место в таблице

Не может выиграть в 3 последних матчах

Пропускает в 10 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх: 7 забито и 9 пропущено

В среднем 1.80 пропущенного гола за игру за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Леванте» – «Алавес»

Обе команды подходят к матчу с проблемами в обороне: «Леванте» пропускает регулярно на протяжении последних туров, а «Алавес» не может сыграть «на ноль» уже десять матчей подряд. При этом гости чаще находят свои моменты впереди, тогда как хозяева испытывают трудности с реализацией. С учетом текущей формы команд и статистики пропущенных мячей можно ожидать результативную игру.

Рекомендованные ставки: