Составы команд
Уфа
14
Илья Агапов
ЛЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
14
Агапов
2-2-3-2-1
13
Матюша
3
Плиев
23
Чистяков
5
Морозов
10
Зарыпбеков
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
18
Николаев
30
Халилов
28
Хубулов
23
Чистяков
17
Жилкин
17
Жилкин
23
Чистяков
30
Халилов
5
Крачковский
5
Крачковский
30
Халилов
7
Антонов
48
Сутугин
48
Сутугин
7
Антонов
Остались в запасе
Уфа
Черноморец
Главный тренер
Омари Тетрадзе
23
Георгий Натабашвили
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Игорь Коновалов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Игорь Коновалов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Уфа - Черноморец
2
2
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Черноморца», 29-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»