Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черноморец - Ротор: обзор матча 29 марта 2026

Черноморец
29.03.2026, воскресенье, 16:30
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
1 : 4
Завершен
Ротор
77' Г. Жилкин
57' А. Эльдарушев 66' А. Эльдарушев 77' С. Алиев 90+4' С. Алиев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Черноморец - Ротор
Завершен
90' +4
ГОЛ! 1:4! Саид Алиев
Желтая карточка
Никита Чистяков
90' +3
85'
Замена
Томислав Дадич ️️️️➡️️ Максим Кайнов
Желтая карточка
Кирилл Морозов
84'
Замена
Иван Сутугин ️️️️➡️️ Илья Жигулев
79'
77'
ГОЛ! 1:3! Саид Алиев
ГОЛ! 1:2! Григорий Жилкин
77'
Замена
Зикрула Магомедов ️️️️➡️️ Игорь Коновалов
69'
Замена
Никита Чистяков ️️️️➡️️ Олег Николаев
69'
68'
Замена
Саид Алиев ️️️️➡️️ Абу-Саид Эльдарушев
67'
Замена
Артем Симонян ️️️️➡️️ Илья Сафронов
66'
ГОЛ! 0:2! Абу-Саид Эльдарушев
Замена
Кирилл Помешкин ️️️️➡️️ Кирилл Суслов
62'
57'
ГОЛ! 0:1! Абу-Саид Эльдарушев
Замена
Антон Антонов ️️️️➡️️ Илья Кухарчук
46'
Желтая карточка
Илья Жигулев
40'
Желтая карточка
Игорь Коновалов
35'
Желтая карточка
Заурбек Плиев
31'
17'
Замена
Илья Родионов ️️️️➡️️ Ярослав Арбузов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
73
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
99
Кирилл Морозов
ОП
8
Заур Тарба
ЦП
11
Игорь Коновалов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Олег Николаев
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
98
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
11
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Максим Кайнов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
33
Ярослав Арбузов
ПВ
77
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Черноморец
23
Максим Матюша
ВР
21
Никита Чистяков
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
90
Иван Сутугин
АП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
29
Тимофей Гордиюк
ЦФ
Ротор
50
Владимир Сугробов
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
69
Илья Родионов
АП
10
Артем Симонян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
22
Саид Алиев
ЦФ
3-1-3-2-1
73
Штепа
17
Жилкин
91
Суслов
3
Плиев
99
Морозов
8
Тарба
11
Коновалов
10
Жигулев
18
Николаев
44
Кухарчук
98
Хубулов
4-3-2-1
13
Чагров
80
Бардыбахин
97
Покидышев
11
Клещенко
17
Шильников
6
Макаров
5
Трошечкин
18
Кайнов
33
Арбузов
7
Сафронов
77
Эльдарушев
18
Николаев
21
Чистяков
21
Чистяков
18
Николаев
44
Кухарчук
7
Антонов
7
Антонов
44
Кухарчук
91
Суслов
96
Помешкин
96
Помешкин
91
Суслов
11
Коновалов
88
Магомедов
88
Магомедов
11
Коновалов
10
Жигулев
90
Сутугин
90
Сутугин
10
Жигулев
18
Кайнов
44
Дадич
44
Дадич
18
Кайнов
33
Арбузов
69
Родионов
69
Родионов
33
Арбузов
7
Сафронов
10
Симонян
10
Симонян
7
Сафронов
77
Эльдарушев
22
Алиев
22
Алиев
77
Эльдарушев
Остались в запасе
Черноморец
Ротор
23
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
29
Тимофей Гордиюк
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
50
Владимир Сугробов
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
23
Максим Матюша
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
29
Тимофей Гордиюк
ЦФ
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
8
Анатолий Макаров
ЦП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Черноморец - Ротор
5
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
3
1
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
6505
Новости команд
Все
Черноморец
Ротор
В «Черноморце» объяснили отказ от Второй лиги: «Непростая финансовая ситуация в стране»
12 июня
2
Клуб, вылетевший из Первой лиги, объявил о расформировании профессиональной команды
11 июня
9
Новая информация о будущем «Черноморца», которое под вопросом
9 июня
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
30 мая
3
«Балтика» может приобрести форварда «Ростова» и продать другого нападающего «Акрону»
28 мая
4
В «Черноморце» объяснили отказ от Второй лиги: «Непростая финансовая ситуация в стране»
12 июня
2
Клуб, вылетевший из Первой лиги, объявил о расформировании профессиональной команды
11 июня
9
Новая информация о будущем «Черноморца», которое под вопросом
9 июня
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
30 мая
3
Клуб из Краснодарского края может закрыться
16 мая
9
«Балтика» может приобрести форварда «Ростова» и продать другого нападающего «Акрону»
28 мая
4
Защитник «Ротора»: «Преступник от футбола отменил наш гол»
24 мая
3
Парфенов считает, что «Ротор» оплевали
23 мая
2
Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола
23 мая
8
Экс-судья ФИФА высказался об отмене второго гола «Ротора»
23 мая
10
Больше новостей
Последние матчи
Все
Черноморец
Ротор
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Акрон
0 : 1
23.05.2026
Ротор
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ротор
0 : 2
20.05.2026
Акрон
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Уфа
1 : 0
10.05.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Акрон
0 : 1
23.05.2026
Ротор
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ротор
0 : 2
20.05.2026
Акрон
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Уфа
1 : 0
10.05.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Арсенал
2 : 2
04.05.2026
Ротор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 