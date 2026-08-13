Матч 6-го тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 14 августа в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Хозяева подходят к игре с тремя домашними победами подряд и забивают в восьми последних матчах, однако их оборона не отличается надежностью. Гости, напротив, демонстрируют феноменальную защиту – они не пропускают в четырех последних встречах и имеют колоссальное историческое преимущество над соперником: «Урал» не проигрывает «Ротору» в десяти последних очных матчах. Сможет ли волгоградский клуб прервать эту неудачную серию на своем поле, или уральцы продолжат доминировать в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Ротора» говорит их впечатляющая домашняя форма и атакующий потенциал. Волгоградцы выиграли три последних матча на своем поле в Первой лиге, а в среднем за последние пять игр забивают 2,00 гола за матч, при этом их голевая серия насчитывает уже восемь матчей. В последнем туре «Ротор» разгромил «Челябинск» (4-1), что подтверждает их боевой настрой. Однако защита команды оставляет желать лучшего – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, а в предыдущих встречах с «Уралом» редко удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, историческая статистика личных встреч складывается не в пользу хозяев, что может оказать психологическое давление.

«Урал» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Команда из Екатеринбурга не проигрывает «Ротору» в десяти последних очных матчах, а четыре последние встречи между этими соперниками завершились вничью. Оборона уральцев выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,20 гола, а также не пропускают в четырех последних матчах. Атака гостей стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола, а в последнем туре разгромили «Уфу» (3-0). Учитывая, что «Урал» не проигрывает в шести из восьми последних матчей в целом, а очная статистика полностью на их стороне, гости выглядят явными фаворитами.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Урала». При всех домашних успехах «Ротора» его защита слишком уязвима для такой организованной команды, как «Урал», которая к тому же имеет психологическое превосходство над соперником. Ожидается, что уральцы как минимум не проиграют, а их победа выглядит более чем вероятной.

Форма и история личных встреч

История очных встреч говорит в пользу «Урала»: команда не проигрывает «Ротору» в десяти последних матчах, при этом четыре последние игры между ними завершились вничью. Текущая форма гостей также впечатляет: они не пропускают в четырех матчах кряду и редко проигрывают в принципе. «Ротор» дома силен, но против этого соперника у него хронические проблемы, которые вряд ли удастся решить за счет поддержки трибун.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Урала». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах (десять матчей без поражений), демонстрируют надежную игру в обороне (0,20 пропущенного гола за игру) и находятся в отличной форме. Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и исторически слабо играют против этого соперника. Учитывая все факторы, «Урал» должен подтвердить свой статус фаворита и одержать победу в Волгограде. Ставка: победа «Урала» с коэффициентом 2,40.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Ротором» и «Уралом» состоится 14 августа 2026 года в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах МАТЧ! Премьер и МАТЧ! Планета.