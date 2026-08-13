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«Ротор» — «Урал»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

13 августа 2026 9:07
Ротор - Урал
14 авг. 2026, пятница 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Урала»
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Матч 6-го тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 14 августа в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Хозяева подходят к игре с тремя домашними победами подряд и забивают в восьми последних матчах, однако их оборона не отличается надежностью. Гости, напротив, демонстрируют феноменальную защиту – они не пропускают в четырех последних встречах и имеют колоссальное историческое преимущество над соперником: «Урал» не проигрывает «Ротору» в десяти последних очных матчах. Сможет ли волгоградский клуб прервать эту неудачную серию на своем поле, или уральцы продолжат доминировать в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Ротора» говорит их впечатляющая домашняя форма и атакующий потенциал. Волгоградцы выиграли три последних матча на своем поле в Первой лиге, а в среднем за последние пять игр забивают 2,00 гола за матч, при этом их голевая серия насчитывает уже восемь матчей. В последнем туре «Ротор» разгромил «Челябинск» (4-1), что подтверждает их боевой настрой. Однако защита команды оставляет желать лучшего – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,40 гола, а в предыдущих встречах с «Уралом» редко удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, историческая статистика личных встреч складывается не в пользу хозяев, что может оказать психологическое давление.

«Урал» подходит к матчу с колоссальным преимуществом. Команда из Екатеринбурга не проигрывает «Ротору» в десяти последних очных матчах, а четыре последние встречи между этими соперниками завершились вничью. Оборона уральцев выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,20 гола, а также не пропускают в четырех последних матчах. Атака гостей стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола, а в последнем туре разгромили «Уфу» (3-0). Учитывая, что «Урал» не проигрывает в шести из восьми последних матчей в целом, а очная статистика полностью на их стороне, гости выглядят явными фаворитами.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Урала». При всех домашних успехах «Ротора» его защита слишком уязвима для такой организованной команды, как «Урал», которая к тому же имеет психологическое превосходство над соперником. Ожидается, что уральцы как минимум не проиграют, а их победа выглядит более чем вероятной.

Форма и история личных встреч

История очных встреч говорит в пользу «Урала»: команда не проигрывает «Ротору» в десяти последних матчах, при этом четыре последние игры между ними завершились вничью. Текущая форма гостей также впечатляет: они не пропускают в четырех матчах кряду и редко проигрывают в принципе. «Ротор» дома силен, но против этого соперника у него хронические проблемы, которые вряд ли удастся решить за счет поддержки трибун.

Личные встречи
Побед - 4 (18%)
Ничьих - 11 (50%)
Побед - 7 (32%)
23
Забитых мячей
33
1.05
В среднем за матч
1.5
4:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Чемпионат России, 17 тур
Урал
2 : 4
17.07.1996
Ротор
Самая крупная ничья
Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур
Ротор
2 : 2
20.09.1992
Урал
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор
1 : 1
14.08.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор
1 : 1
09.03.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал
0 : 0
20.09.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 22 тур
Ротор
0 : 0
03.03.2025
Урал
Россия. Первая лига, 9 тур
Урал
1 : 1
07.09.2024
Ротор
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1 : 0
13.03.2021
Ротор
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0 : 0
22.11.2020
Урал
Россия. ФНЛ, 25 тур
Урал
1 : 1
25.03.2013
Ротор
Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур
Урал
1 : 1
16.02.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 9 тур
Ротор
0 : 4
27.08.2012
Урал
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Урал
4 : 0
13.08.2010
Ротор
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Ротор
1 : 2
10.04.2010
Урал
Чемпионат России, 34 тур
Ротор
2 : 1
03.11.1996
Урал
Чемпионат России, 17 тур
Урал
2 : 4
17.07.1996
Ротор
Чемпионат России, 30 тур
Ротор
1 : 2
26.10.1995
Урал
Чемпионат России, 2 тур
Урал
5 : 0
08.04.1995
Ротор
Чемпионат России, 29 тур
Урал
0 : 0
28.10.1994
Ротор
Чемпионат России, 1 тур
Ротор
1 : 1
15.03.1994
Урал
Чемпионат России, 26 тур
Ротор
3 : 2
01.09.1993
Урал
Чемпионат России, 9 тур
Урал
0 : 3
02.05.1993
Ротор
Чемпионат России. Финальный этап, 12 тур
Урал
2 : 1
07.11.1992
Ротор
Чемпионат России. Финальный этап, 5 тур
Ротор
2 : 2
20.09.1992
Урал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Денис Боков
ЦФ
99
B. Fourrier
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Ротор
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
18
Илья Родионов
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
Илья Скоропупов
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
3-4-1-2
13
Чагров
15
Данилкин
25
Эмерсон
17
Покидышев
16
Поярков
8
Аюпов
5
Трошечкин
4
Юдинцев
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
3-3-1-1-2
57
Селихов
15
Тихий
46
Мамин
24
Коротков
2
Бегич
6
Сунгатулин
44
Малькевич
22
Кордейро
19
Байрамян
99
69
Боков
Цараев
6
Умников
6
Умников
Цараев
10
Симонян
22
Цараев
22
Цараев
10
Симонян
9
Алиев
28
Хубулов
28
Хубулов
9
Алиев
11
Эльдарушев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
11
Эльдарушев
19
Байрамян
37
Бондарев
37
Бондарев
19
Байрамян
69
Боков
97
Ишков
97
Ишков
69
Боков
24
Коротков
17
Карапузов
17
Карапузов
24
Коротков
99
10
Секулич
10
Секулич
99
Остались в запасе
Ротор
Урал
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
18
Илья Родионов
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
Илья Скоропупов
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
20
Иван Литвенок
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
18
Илья Родионов
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
Илья Скоропупов
ЦП
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Сергей Юран

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Урала». Гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах (десять матчей без поражений), демонстрируют надежную игру в обороне (0,20 пропущенного гола за игру) и находятся в отличной форме. Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, слишком много пропускают и исторически слабо играют против этого соперника. Учитывая все факторы, «Урал» должен подтвердить свой статус фаворита и одержать победу в Волгограде. Ставка: победа «Урала» с коэффициентом 2,40.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги между «Ротором» и «Уралом» состоится 14 августа 2026 года в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах МАТЧ! Премьер и МАТЧ! Планета.

«Ротор» – «Урал»: смотреть онлайн

2.40
Победа «Урала»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Урал Ротор
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