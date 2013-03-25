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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Ротор
Урал - Ротор: обзор матча 25 марта 2013
Урал
25.03.2013, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
44'
Д. Тумасян
75'
И. Зинин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ротор
90'
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Малыгин
Замена
А. Ойеволе
️️️️
Б. Петрович
88'
78'
Замена
Д. Гузь
️️️️
Х. Аппаев
75'
ГОЛ! 1:1!
И. Зинин
70'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Кабутов
Замена
А. Герк
️️️️
Г. Асеведо
63'
Желтая карточка
А. Кобялко
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тумасян
44'
Замена
М. Семакин
️️️️
М. Астафьев
31'
23'
Замена
О. Алейник
️️️️
И. Тодорович
Желтая карточка
Н. Сафрониди
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
30
Денис Арлашин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
3-3-3-1
16
Яшин
25
Ревякин
16
Вьештица
34
Тумасян
7
Данцев
25
Бочков
70
Сафрониди
11
Петрович
30
Асеведо
4
Астафьев
22
Кобялко
4-5-1
31
Пчелинцев
30
Васянович
3
Олеников
6
Малыгин
70
Кабутов
10
Рылов
7
Зинин
4
Фомин
23
Ваганов
19
Тодорович
14
Аппаев
11
Петрович
58
Ойеволе
58
Ойеволе
11
Петрович
30
Асеведо
8
Герк
8
Герк
30
Асеведо
4
Астафьев
14
Семакин
14
Семакин
4
Астафьев
14
Аппаев
55
Гузь
55
Гузь
14
Аппаев
19
Тодорович
34
Алейник
34
Алейник
19
Тодорович
6
Малыгин
47
Глушков
47
Глушков
6
Малыгин
70
Кабутов
16
Ставпец
16
Ставпец
70
Кабутов
Остались в запасе
Урал
Ротор
78
Семен Помогаев
ЦП
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
30
Денис Арлашин
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Остались в запасе
30
Денис Арлашин
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Урал - Ротор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Манеж «Урал»
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