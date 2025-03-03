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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Урал
Ротор - Урал: обзор матча 03 марта 2025
Ротор
03.03.2025, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Урал
84'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Т. Аюпов
82'
Желтая карточка
Т. Аюпов
79'
Замена
Е. Мосин
️️️️
Д. Кузнецов
Замена
Д. Лаврищев
️️️️
М. Турищев
70'
63'
Замена
А. Егорычев
️️️️
И. Ишков
Замена
И. Кухарчук
️️️️
С. Макаров
61'
Замена
Г. Шильников
️️️️
М. Мальцев
61'
Замена
Т. Касимов
️️️️
И. Сафронов
61'
45'
Желтая карточка
М. Бевеев
Желтая карточка
И. Сафронов
41'
Желтая карточка
М. Мальцев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Урал
57
Александр Селихов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
4-3-2-1
13
Чагров
3
Плиев
35
Прищепа
24
Клещенко
28
Семенов
57
Болотов
6
Макаров
19
Плотников
24
Мальцев
7
Сафронов
90
Турищев
4-1-1-2-2
57
Селихов
22
Бевеев
24
Филипенко
16
Итало
34
Маргасов
8
Аюпов
33
Мишкич
97
Ишков
44
Кузнецов
20
Марков
10
Секулич
24
Мальцев
17
Шильников
17
Шильников
24
Мальцев
7
Сафронов
31
Касимов
31
Касимов
7
Сафронов
6
Макаров
44
Кухарчук
44
Кухарчук
6
Макаров
90
Турищев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
90
Турищев
44
Кузнецов
14
Мосин
14
Мосин
44
Кузнецов
97
Ишков
5
Егорычев
5
Егорычев
97
Ишков
8
Аюпов
14
Железнов
14
Железнов
8
Аюпов
Остались в запасе
Ротор
Урал
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
37
Виталий Бондарев
ЦП
18
Никита Морозов
АП
94
Дмитрий Кучугура
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Ротор - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Ротор
- : -
06.12.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Матвей Заика (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Феликс Шикерханов (Дербент)
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
8602 из 45015 зрителей (19%)
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