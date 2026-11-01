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РПЛ 2026/2027
Ротор - Уралмаш
Ротор - Урал: обзор матча 15 марта 1994
Ротор
15.03.1994, вторник, 00:00
Чемпионат России, 1 тур
1 : 1
Завершен
Урал
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Статистика матча Ротор - Урал
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Матчи команд
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
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