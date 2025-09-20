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Урал - Ротор: обзор матча 20 сентября 2025

Урал
20.09.2025, суббота, 12:00
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Урал - Ротор
Завершен
Замена
Юрий Железнов ️️️️➡️️ Максим Воронов
88'
80'
Желтая карточка
Максим Кайнов
68'
Замена
Давид Давидян ️️️️➡️️ Артем Симонян
68'
Замена
Михаил Мальцев ️️️️➡️️ Александр Хохлачев
Желтая карточка
Матвей Бардачев
64'
Замена
Мартин Секулич ️️️️➡️️ Егор Мосин
63'
61'
Замена
Имран Азнауров ️️️️➡️️ Ярослав Арбузов
61'
Замена
Глеб Шильников ️️️️➡️️ Илья Сафронов
Замена
Илья Ишков ️️️️➡️️ Владислав Карапузов
46'
Замена
Фаниль Сунгатулин ️️️️➡️️ Тимур Аюпов
46'
Замена
Михаил Опарин ️️️️➡️️ Александр Селихов
46'
45' +2
Желтая карточка
Денис Фомин
43'
Желтая карточка
Илья Сафронов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
35
Гонсалу Мигель
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
4
Матвей Бардачев
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
5
Тимур Аюпов
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
13
Роман Акбашев
ЦП
11
Владислав Карапузов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Александр Коротков
ЦЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
37
Денис Фомин
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
18
Максим Кайнов
ОП
10
Артем Симонян
АП
33
Ярослав Арбузов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
70
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
31
Максим Сергеев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Ротор
50
Владимир Сугробов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
11
Александр Клещенко
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
9
Давид Давидян
ПВ
18
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Селихов
2
Бегич
4
Бардачев
16
Итало
9
Мосин
5
Аюпов
35
Мигель
22
Кордейро
13
Акбашев
11
Карапузов
97
Воронов
4-2-3-1
13
Чагров
2
Коротков
97
Покидышев
37
Фомин
80
Бардыбахин
6
Макаров
18
Кайнов
7
Сафронов
10
Симонян
33
Арбузов
70
Хохлачев
57
Селихов
1
Опарин
1
Опарин
57
Селихов
5
Аюпов
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
5
Аюпов
11
Карапузов
97
Ишков
97
Ишков
11
Карапузов
97
Воронов
14
Железнов
14
Железнов
97
Воронов
9
Мосин
10
Секулич
10
Секулич
9
Мосин
7
Сафронов
17
Шильников
17
Шильников
7
Сафронов
70
Хохлачев
24
Мальцев
24
Мальцев
70
Хохлачев
33
Арбузов
73
Азнауров
73
Азнауров
33
Арбузов
10
Симонян
9
Давидян
9
Давидян
10
Симонян
Остались в запасе
Урал
Ротор
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Максим Сергеев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
50
Владимир Сугробов
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
11
Александр Клещенко
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Максим Сергеев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
50
Владимир Сугробов
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
11
Александр Клещенко
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Урал - Ротор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Посещаемость:
12798
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