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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Ротор
Урал - Ротор: обзор матча 07 сентября 2024
Урал
07.09.2024, суббота, 11:30
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
90+3'
М. Секулич
63'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Ротор
Вторая желтая
С. Бегич
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Секулич
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
И. Кухарчук
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
90'
+1
Желтая карточка
С. Бегич
90'
+1
79'
Замена
З. Плиев
️️️️
М. Мальцев
Замена
Д. Мишкич
️️️️
А. Ионов
77'
69'
Замена
Д. Камлашев
️️️️
Т. Касимов
69'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Е. Болотов
Замена
М. Секулич
️️️️
Т. Аюпов
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
В. Морозов
59'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Агеев
59'
Замена
В. Морозов
️️️️
В. Тюрин
54'
Желтая карточка
М. Мальцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Урал
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
4-2-1-3
99
Арапов
3
Гогличидзе
2
Бегич
46
Мамин
34
Маргасов
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
14
Железнов
10
Бикфалви
11
Ионов
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
5
Шумских
3
Швецов
35
Прищепа
19
Плотников
57
Болотов
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
13
Агеев
11
Ионов
33
Мишкич
33
Мишкич
11
Ионов
8
Аюпов
10
Секулич
10
Секулич
8
Аюпов
24
Мальцев
3
Плиев
3
Плиев
24
Мальцев
57
Болотов
22
Завезен
22
Завезен
57
Болотов
31
Касимов
9
Камлашев
9
Камлашев
31
Касимов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
13
Тюрин
10
Морозов
10
Морозов
13
Тюрин
Остались в запасе
Урал
Ротор
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Урал - Ротор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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