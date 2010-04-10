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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Урал
Ротор - Урал: обзор матча 10 апреля 2010
Ротор
10.04.2010, суббота, 17:00
Россия. Первый дивизион, 4 тур
1 : 2
Завершен
Урал
84'
И. Шестаков
31'
Д. Тумасян
90+2'
О. Шатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Урал
+2
ГОЛ! 1:2!
О. Шатов
Пас отдал
А. Фидлер
ГОЛ! 1:1!
И. Шестаков
Пас отдал
И. Ионов
Замена
О. Алейник
️️️️
И. Каньенда
Желтая карточка
П. Сикимич
Замена
Я. Эрлих
️️️️
К. Кочубей
Замена
А. Гайдуков
️️️️
В. Борисов
Желтая карточка
И. Ионов
Желтая карточка
Г. Асеведо
ГОЛ! 0:1!
Д. Тумасян
Пас отдал
Н. Сафрониди
0'
Замена
О. Шатов
️️️️
К. Скрыльников
0'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Н. Сафрониди
0'
Замена
А. Малоян
️️️️
А. Герк
0'
Замена
П. Сикимич
️️️️
Д. Зубко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
24
Роман Тузовский
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
7
Виктор Борисов
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Урал
0
Сергей Армишев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
2
Николай Самойлов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
74
Денис Зубко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
23
Владимир Смирнов
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
3
Александр Гайдуков
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
27
Олег Шатов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-2-1-3
1
Чичкин
3
Олеников
14
Епифанов
2
Ионов
15
Житников
24
Тузовский
8
Кочубей
22
Шестаков
33
Каньенда
9
Маркосов
7
Борисов
3-3-3-1
0
Армишев
15
Новиков
34
Тумасян
58
Ойеволе
70
Сафрониди
10
Фидлер
2
Самойлов
8
Герк
30
Асеведо
36
Скрыльников
74
Зубко
8
Кочубей
11
Эрлих
11
Эрлих
8
Кочубей
7
Борисов
3
Гайдуков
3
Гайдуков
7
Борисов
33
Каньенда
34
Алейник
34
Алейник
33
Каньенда
36
Скрыльников
27
Шатов
27
Шатов
36
Скрыльников
70
Сафрониди
23
Горбатенко
23
Горбатенко
70
Сафрониди
74
Зубко
81
Сикимич
81
Сикимич
74
Зубко
8
Герк
0
Малоян
0
Малоян
8
Герк
Остались в запасе
Ротор
Урал
23
Владимир Смирнов
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Файзулин
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
23
Владимир Смирнов
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ротор - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный им. Логинова
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