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    Владимир Файзулин

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Файзулович
    Фамилия Файзулин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 ноября 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ротор 9 2 6 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.03.2010 Волга 0 : 0 Ротор
    30.03.2010 КАМАЗ 2 : 0 Ротор
    10.04.2010 Ротор 1 : 2 Урал
    18.04.2010 Сочи 4 : 1 Ротор
    21.04.2010 Балтика 3 : 2 Ротор
    29.04.2010 Ротор 1 : 0 Динамо Бр
    02.05.2010 Ротор 1 : 0 Шинник
    10.05.2010 Краснодар 3 : 0 Ротор
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