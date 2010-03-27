Владимир Файзулин - статистика
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Файзулович
|Фамилия
|Файзулин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|25 ноября 1952
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Файзулович
|Фамилия
|Файзулин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|25 ноября 1952
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ротор
|9
|2
|6
|1
|Дата
|Матч
|27.03.2010
|Волга
|0 : 0
|Ротор
|30.03.2010
|КАМАЗ
|2 : 0
|Ротор
|10.04.2010
|Ротор
|1 : 2
|Урал
|18.04.2010
|Сочи
|4 : 1
|Ротор
|21.04.2010
|Балтика
|3 : 2
|Ротор
|29.04.2010
|Ротор
|1 : 0
|Динамо Бр
|02.05.2010
|Ротор
|1 : 0
|Шинник
|10.05.2010
|Краснодар
|3 : 0
|Ротор