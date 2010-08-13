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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Ротор
Урал - Ротор: обзор матча 13 августа 2010
Урал
13.08.2010, пятница, 17:00
Россия. Первый дивизион, 24 тур
4 : 0
Завершен
Ротор
62'
П. Сикимич
73'
Д. Зубко
81'
И. Темников
89'
А. Фидлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ротор
ГОЛ! 4:0!
А. Фидлер
Пас отдал
О. Шатов
Замена
А. Новиков
️️️️
И. Дранников
Замена
И. Шестаков
️️️️
О. Алейник
ГОЛ! 3:0!
И. Темников
Пас отдал
Н. Сафрониди
Замена
В. Борисов
️️️️
Д. Дорожкин
ГОЛ! 2:0!
Д. Зубко
Пас отдал
А. Малоян
Замена
А. Житников
️️️️
А. Савин
Замена
Д. Зубко
️️️️
П. Сикимич
ГОЛ! 1:0!
П. Сикимич
Желтая карточка
И. Дранников
Замена
Г. Асеведо
️️️️
М. Осинов
Замена
️️️️
П. Степанец
Желтая карточка
М. Рамазанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
81
Михаил Осинов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
22
Михаил Мысин
ЦП
2
Мурад Рамазанов
ЦП
18
Александр Савин
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
Урал
1
Евгений Помазан
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
74
Денис Зубко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
22
Игорь Шестаков
АП
11
Яков Эрлих
ЦФ
7
Виктор Борисов
ЦФ
3-3-2-1
16
Яшин
34
Кацалапов
34
Тумасян
4
Степанец
70
Сафрониди
10
Фидлер
11
Темников
81
Осинов
27
Шатов
81
Сикимич
3-2-3-2
1
Чичкин
3
Олеников
32
Трифонов
55
Гузь
2
Ионов
77
Куканос
22
Мысин
2
Рамазанов
34
Алейник
13
Дорожкин
18
Савин
81
Сикимич
74
Зубко
74
Зубко
81
Сикимич
4
Дранников
15
Новиков
15
Новиков
4
Дранников
81
Осинов
30
Асеведо
30
Асеведо
81
Осинов
13
Дорожкин
7
Борисов
7
Борисов
13
Дорожкин
18
Савин
15
Житников
15
Житников
18
Савин
34
Алейник
22
Шестаков
22
Шестаков
34
Алейник
Остались в запасе
Урал
Ротор
1
Евгений Помазан
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
11
Яков Эрлих
ЦФ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Виталий Шевченко
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
11
Яков Эрлих
ЦФ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Виталий Шевченко
Статистика матча Урал - Ротор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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