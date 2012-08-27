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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Урал
Ротор - Урал: обзор матча 27 августа 2012
Ротор
27.08.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 4
Завершен
Урал
19'
А. Герк
73'
Г. Асеведо
79'
Д. Тумасян
85'
С. Гогниев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Урал
85'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
С. Гогниев
Желтая карточка
Д. Пчелинцев
84'
82'
Замена
М. Бирюков
️️️️
К. Берхамов
79'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тумасян
Пас отдал
Н. Сафрониди
77'
Замена
М. Вьештица
️️️️
Г. Асеведо
Замена
А. Нечаев
️️️️
С. Рашевский
76'
73'
ГОЛ! 0:2!
Г. Асеведо
Пас отдал
А. Щаницин
72'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Данцев
Желтая карточка
А. Пугин
69'
Замена
Д. Арлашин
️️️️
В. Кармазиненко
67'
63'
Замена
А. Бочков
️️️️
А. Герк
Замена
А. Пугин
️️️️
И. Тодорович
54'
Желтая карточка
Н. Олеников
37'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Герк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Николай Олеников
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
8
Анатолий Герк
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Ротор
16
Михаил Барановский
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
25
Александр Леонтьев
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
30
Денис Арлашин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
Урал
70
Александр Котляров
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
10
Чисамба Лунгу
ПП
45
Денис Матюгин
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
3-5-1-1
31
Пчелинцев
3
Олеников
6
Малыгин
30
Васянович
7
Зинин
4
Фомин
58
Рашевский
23
Ваганов
19
Тодорович
16
Ставпец
8
Кармазиненко
3-2-3-1-1
22
Кот
15
Новиков
34
Тумасян
58
Ойеволе
20
Чухлей
7
Данцев
8
Герк
30
Асеведо
7
Берхамов
13
Щаницин
2
Гогниев
58
Рашевский
18
Нечаев
18
Нечаев
58
Рашевский
8
Кармазиненко
30
Арлашин
30
Арлашин
8
Кармазиненко
19
Тодорович
17
Пугин
17
Пугин
19
Тодорович
7
Данцев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Данцев
30
Асеведо
16
Вьештица
16
Вьештица
30
Асеведо
8
Герк
25
Бочков
25
Бочков
8
Герк
7
Берхамов
17
Бирюков
17
Бирюков
7
Берхамов
Остались в запасе
Ротор
Урал
2
Илья Ионов
ЦЗ
25
Александр Леонтьев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
45
Денис Матюгин
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
2
Илья Ионов
ЦЗ
25
Александр Леонтьев
ЦП
16
Михаил Барановский
ВР
10
Артур Рылов
ПП
Остались в запасе
45
Денис Матюгин
ЦФ
70
Александр Котляров
ВР
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Ротор - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
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