«Черноморец» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.95

25 апреля 2026 9:35
Черноморец - Сокол
26 апр. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 31 тур
1.95
Победа «Черноморца»
26 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 31-го тура чемпионата российской Первой лиги. Нас ждет битва двух аутсайдеров «лучшей лиги мира» – «Черноморец» примет саратовский «Сокол».

«Черноморец»

Команда тренера Дениса Попова не побеждает шесть туров кряду. Более того на данном отрезке клуб из Новороссийская потерпел аж пять поражений. Впрочем, далеко не всегда по делу. Например, в недавнем поединке со «Спартаком» из Костромы «моряки» могли зацепиться как минимум за «ничейку», но упустили положительный результат в концовке, в целом показав весьма качественный футбол.

Последние три игры:

  • Нефтехимик – Черноморец 4:0
  • Уфа – Черноморец 1:0
  • Черноморец – Спартак Кострома 1:2

«Сокол»

У «Сокола» все плохо с самого старта кампании. Совсем не хищная команда Евгения Харлачева осела на самом дне таблицы, набрав лишь 12 (!) очков. Удивляться подобной участи не стоит – саратовцы проигрывают девять матчей кряду.

Последние три игры:

  • Сокол – Енисей 0:4
  • Сокол – Урал 0:3
  • Ротор – Сокол 1:0

Очные встречи

  • Сокол – Черноморец 1:1
  • Сокол – Черноморец 1:2
  • Черноморец – Сокол 3:0

Прогноз на матч «Черноморец» – «Сокол»

«Морякам» крайне сложно даются очки, но у соперника ситуация и вовсе «тихий ужас». «Черноморцу» пора бы прервать затянувшуюся серию неудач, тем более, когда в гости приезжает главный аутсайдер сезона.

Прогноз: победа «Черноморца», коэффициент – 1,95. Прогноз на счет – 2:0.

1.95
Победа «Черноморца»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Россия. PARI Первая лига Сокол Черноморец
