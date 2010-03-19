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Спартак-Нальчик - Алания-Д
Спартак-Нальчик - Алания: обзор матча 19 марта 2010
Спартак-Нальчик
19.03.2010, пятница, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Алания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак-Нальчик - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
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Спартак-Нальчик
1 : 1
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10.10.2026
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10.10.2026
Алания
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
А. Кобзев
Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Макаров (Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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