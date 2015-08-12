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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Алания - Спартак-Нальчик
Алания - Спартак-Нальчик: обзор матча 12 августа 2015
Алания
12.08.2015, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
4'
А. Кайтов
20'
А. Бажев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Спартак-Нальчик
90'
+1
Красная карточка
А. Богатырев
Желтая карточка
Г. Кулов
90'
+1
Красная карточка
С. Джиоев
90'
+1
Желтая карточка
Г. Туаев
87'
Желтая карточка
С. Джиоев
79'
76'
Замена
Х. Машуков
️️️️
М. Дзахмишев
71'
Замена
В. Семёнов
️️️️
А. Балкаров
68'
Замена
И. Тлупов
️️️️
М. Гугуев
63'
Замена
А. Богатырев
️️️️
Н. Дроздов
46'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Х. Ахриев
Замена
С. Качмазов
️️️️
Р. Маргиев
44'
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Бажев
ГОЛ! 1:0!
А. Кайтов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
1
Алан Хайманов
ВР
3
Арсен Кайтов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
18
Сослан Джиоев
ЦП
8
Руслан Маргиев
ЦП
10
Сослан Джиоев
ЦП
21
Герман Туаев
ЦП
44
Марат Бутуев
ЦП
9
Алан Алборов
ПП
13
Георгий Кулов
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
95
Эдик Плиев
ОП
88
Александр Дудаев
ЦП
27
Тамерлан Базаев
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
31
Инал Засеев
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
0
Хачим Машуков
ЛП
14
Алим Каркаев
ЛП
75
Владислав Семёнов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
2-5-1-2
1
Хайманов
3
Кайтов
15
Плиев
8
Маргиев
10
Джиоев
21
Туаев
44
Бутуев
9
Алборов
18
Джиоев
15
Гогичаев
13
Кулов
4-1-3-2
1
Антипов
91
Кузнецов
3
Мурачев
4
Дашаев
7
Тебердиев
34
Дроздов
21
Ахриев
7
Балкаров
11
Дзахмишев
9
Бажев
9
Гугуев
8
Маргиев
4
Качмазов
4
Качмазов
8
Маргиев
11
Дзахмишев
0
Машуков
0
Машуков
11
Дзахмишев
7
Балкаров
75
Семёнов
75
Семёнов
7
Балкаров
21
Ахриев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
21
Ахриев
34
Дроздов
26
Богатырев
26
Богатырев
34
Дроздов
9
Гугуев
11
Тлупов
11
Тлупов
9
Гугуев
Остались в запасе
Алания
Спартак-Нальчик
88
Александр Дудаев
ЦП
27
Тамерлан Базаев
ЦП
31
Инал Засеев
ЦФ
91
Азамат Томаев
ВР
95
Эдик Плиев
ОП
21
Валерий Макиев
ЦП
Главный тренер
Заур Тедеев
12
Артем Орсаев
ВР
14
Алим Каркаев
ЛП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
88
Александр Дудаев
ЦП
27
Тамерлан Базаев
ЦП
31
Инал Засеев
ЦФ
91
Азамат Томаев
ВР
95
Эдик Плиев
ОП
21
Валерий Макиев
ЦП
Остались в запасе
12
Артем Орсаев
ВР
14
Алим Каркаев
ЛП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Алания - Спартак-Нальчик
3
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Баранов
(Волжский)
Стадион:
Спартак
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