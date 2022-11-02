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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Алания - Волгарь
Алания - Волгарь: обзор матча 02 ноября 2022
Алания
02.11.2022, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Волгарь
19'
А. Корян
46'
А. Ташаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Алания - Волгарь
Замена
Р. Дауров
️️️️
А. Бутаев
81'
71'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Лесников
67'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Носов
59'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Н. Печенкин
ГОЛ! 2:0!
А. Ташаев
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
З. Тарба
46'
46'
Замена
В. Царукян
️️️️
И. Ращеня
Замена
С. Качмазов
️️️️
А. Коротков
46'
Замена
А. Татаев
️️️️
Х. Кочиев
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Корян
19'
14'
Желтая карточка
Д. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
30
Шавлохов
24
Коротков
15
Кочиев
8
Хугаев
13
Засеев
6
Тарба
87
Мазурин
77
Корян
11
Эльдарушев
3-1-2-4
30
Саганович
6
Печенкин
5
Гаврилович
4
Ращеня
8
Капленко
7
Смирнов
7
Павлишин
90
Делькин
43
Гилязетдинов
11
Носов
17
Лесников
24
Коротков
4
Качмазов
4
Качмазов
24
Коротков
15
Кочиев
5
Татаев
5
Татаев
15
Кочиев
19
Бутаев
17
Дауров
17
Дауров
19
Бутаев
6
Тарба
88
Ташаев
88
Ташаев
6
Тарба
6
Печенкин
69
Козлов
69
Козлов
6
Печенкин
4
Ращеня
80
Царукян
80
Царукян
4
Ращеня
11
Носов
13
Бутенко
13
Бутенко
11
Носов
17
Лесников
11
Брагин
11
Брагин
17
Лесников
Остались в запасе
Алания
Волгарь
13
Даниил Григорьев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниил Григорьев
ПВ
91
Азамат Томаев
ВР
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Алания - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
им. С.Билимханова
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