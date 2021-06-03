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    «Спартак» расторг контракт с Ташаевым

    «Спартак» объявил об уходе из клуба полузащитника Александра Ташаева.

    Стороны по взаимному согласию расторгли контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

    «Желаем Саше успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

    • «Спартак» купил Ташаева в 2018 году за 1,5 миллиона евро.
    • В составе московской команды хавбек сделал 2 ассиста в 28 матчах.
    • В минувшем сезоне 26-летний футболист выступал в ФНЛ за «Спартак-2».

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14244

      JTherry 28 минут назад

      еще одна "легенда" лучшей лиги мира ушла в неизвестность, а ведь подавал надежды... резюме: молодых российских игроков нельзя заваливать не заработанными деньгами...

      1
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      Рейтинг: +91

      яцык 46 минут назад

      использовали презик и выкинули

      2
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