«Спартак» расторг контракт с Ташаевым

«Спартак» объявил об уходе из клуба полузащитника Александра Ташаева.

Стороны по взаимному согласию расторгли контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

«Желаем Саше успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.