«Спартак» расторг контракт с Ташаевым

еще одна "легенда" лучшей лиги мира ушла в неизвестность, а ведь подавал надежды... резюме: молодых российских игроков нельзя заваливать не заработанными деньгами...
«Спартак» объявил об уходе из клуба полузащитника Александра Ташаева.
Стороны по взаимному согласию расторгли контракт, рассчитанный до июня 2022 года.
«Желаем Саше успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
- «Спартак» купил Ташаева в 2018 году за 1,5 миллиона евро.
- В составе московской команды хавбек сделал 2 ассиста в 28 матчах.
- В минувшем сезоне 26-летний футболист выступал в ФНЛ за «Спартак-2».