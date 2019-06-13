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    Sport24: «Динамо» предложило 2 миллиона «Спартаку» за Ташаева

    «Динамо» заинтересовано в возвращении в команду полузащитника «Спартака» Александра Ташаева.

    По информации Sport24, динамовское руководство направило «Спартаку» предложение по 24-летнему футболисту в размере 2 миллионов евро. Красно-белые его рассматривают.

    • Ташаев – воспитанник «Динамо». В 2018 году он перешел в «Спартак» за 1,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 24-х играх на клубном уровне и сделал две голевые передачи.

    «СЭ»: Ташаев может вернуться в «Динамо»

    Агузаров: «Впервые слышу о возможной продаже Ташаева из «Спартака». Он не собирается уходить»

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3423

      SPACE TRUCKIN 1 минуту назад

      да отдайте уже...

      0
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      Рейтинг: +1244

      zritelx 4 минуты назад

      Динамо не брать его за деньги, отдадут практически бесплатно , либо в аренду- если Спартак просто так ему зарплату не захочет платить.

      0
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      Рейтинг: +1458

      Леха из Твери 12 минут назад

      Такой абсурд только в нашем чемпионате возможен.

      1
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      Рейтинг: +6395

      KLIM777 16 минут назад

      Каждый раз задаюсь вопросом, где ж эти супер-звезды Российской величины, которых нам привел лимит

      1
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      Рейтинг: +1478

      Чермындыр > KLIM777 2 минуты назад

      Зюба, Черезчурчесов

      0
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