Sport24: «Динамо» предложило 2 миллиона «Спартаку» за Ташаева

«Динамо» заинтересовано в возвращении в команду полузащитника «Спартака» Александра Ташаева.

По информации Sport24, динамовское руководство направило «Спартаку» предложение по 24-летнему футболисту в размере 2 миллионов евро. Красно-белые его рассматривают.

Ташаев – воспитанник «Динамо». В 2018 году он перешел в «Спартак» за 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 хавбек принял участие в 24-х играх на клубном уровне и сделал две голевые передачи.

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