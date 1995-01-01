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    «СЭ»: Ташаев может вернуться в «Динамо»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев летом может покинуть клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, «Спартак» готов рассмотреть предложения о трансфере 24-летнего футболиста, который не смог выдержать высокую конкуренцию в столичной команде. Клуб оценивает игрока в два-три миллиона евро.

    Одним из вариантов продолжения карьеры хавбека является возвращение в «Динамо», однако сделку пока не одобрил главный тренер Дмитрий Хохлов.

    • «Спартак» купил Ташаева у «Динамо» год назад за 1,5 миллиона евро.
    • В активе футболиста в текущем сезоне 23 матча и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +875

      Фанат Рубина 17 секунд назад

      вот го*на не него польется. и от спартаковских болел и от динамовских тоже

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