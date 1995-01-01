«СЭ»: Ташаев может вернуться в «Динамо»

вот го*на не него польется. и от спартаковских болел и от динамовских тоже
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев летом может покинуть клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, «Спартак» готов рассмотреть предложения о трансфере 24-летнего футболиста, который не смог выдержать высокую конкуренцию в столичной команде. Клуб оценивает игрока в два-три миллиона евро.
Одним из вариантов продолжения карьеры хавбека является возвращение в «Динамо», однако сделку пока не одобрил главный тренер Дмитрий Хохлов.
- «Спартак» купил Ташаева у «Динамо» год назад за 1,5 миллиона евро.
- В активе футболиста в текущем сезоне 23 матча и две результативные передачи.