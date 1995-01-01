Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Агузаров: «Впервые слышу о возможной продаже Ташаева из «Спартака». Он не собирается уходить»

    Алан Агузаров, агент полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента из клуба.

    «Впервые слышу информацию о том, что «Спартак» хочет расстаться с Ташаевым.

    Он в последнее время регулярно играет и никуда не собирается уходить», – сказал Агузаров.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:35
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      faze29 18 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " faze ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +632

      ДВС 22 минуты назад

      Он может не собирается....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      Фанат Рубина 30 минут назад

      оо смотри ка кто выполз!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      orlovcar 43 минуты назад

      конечно. куда иуда еще может податься?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +603

      тётя ASYA 43 минуты назад

      Не отметился рез.действиями!!! А если он не приносит результат,то наХ.. он нужен

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68163
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru