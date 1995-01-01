Агузаров: «Впервые слышу о возможной продаже Ташаева из «Спартака». Он не собирается уходить»

Алан Агузаров, агент полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента из клуба.

«Впервые слышу информацию о том, что «Спартак» хочет расстаться с Ташаевым.

Он в последнее время регулярно играет и никуда не собирается уходить», – сказал Агузаров.