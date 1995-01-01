Агузаров: «Впервые слышу о возможной продаже Ташаева из «Спартака». Он не собирается уходить»

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Алан Агузаров, агент полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента из клуба.
«Впервые слышу информацию о том, что «Спартак» хочет расстаться с Ташаевым.
Он в последнее время регулярно играет и никуда не собирается уходить», – сказал Агузаров.
- В текущем сезоне Ташаев принял участие в 13 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.
- Ранее стало известно, что по окончании сезона команду могут покинуть Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.
- Сообщалось о планах красно-белых по продаже Софьяна Ханни, Александра Ташаева, Зе Луиша и Фернандо. Известно, что при выгодном предложении может уйти Луис Адриано.