«Чемпионат»: «Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо, может уйти Адриано

Руководство «Спартака» решило расстаться с пятью футболистами, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

Принято принципиальное решение по Ханни: 28-летний алжирский футболист потерял доверие Кононова и в трeх последних матчах — с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» — оказывался в запасе.

Также «Спартак» будет работать над полноценными трансферами Ташаева, перешедшего в команду год назад на правах свободного агента из «Динамо» и не проявившего себя, а также Тимофеева и Ананидзе, которые зимой уехали в аренду в «Крылья Советов».



При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон)», – сообщается в заметке издания.