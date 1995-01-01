Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Чемпионат»: «Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо, может уйти Адриано

    Руководство «Спартака» решило расстаться с пятью футболистами, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

    Принято принципиальное решение по Ханни: 28-летний алжирский футболист потерял доверие Кононова и в трeх последних матчах — с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом» — оказывался в запасе.

    Также «Спартак» будет работать над полноценными трансферами Ташаева, перешедшего в команду год назад на правах свободного агента из «Динамо» и не проявившего себя, а также Тимофеева и Ананидзе, которые зимой уехали в аренду в «Крылья Советов».

    При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон)», – сообщается в заметке издания.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:39
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16842

      oyabun 2 минуты назад

      Вся это трепотня по продажам, ничем не подтвержденная, будет теперь до лета продолжаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      FRZZ 8 минут назад

      А Ханни зачем, среди них самый полезный игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1651

      Челнинец 30 минут назад

      Один косой, другой сразу падает при контакте, обоих продать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Genz 49 минут назад

      Кроме уставшего Джикия хороших игроков не осталось. Надо расформировывать всю команду или для исправления отправить к Кокорину

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9198

      slavutiq70 > Genz 43 минуты назад

      Селихов,Зобнин,Жиго,Айертон,Игнатов,Рассказов,явно себя не исчерпали и при нормальном тренере заиграют,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      АртурZaСМ 1 час назад

      Максименко, Селихов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Фернандо, Жиго. Остальных хоть всех продайте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +603

      тётя ASYA > АртурZaСМ 45 минут назад

      Максименко тряпка,нужно Митрюху вернуть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4227

      батог 1 час назад

      В последних играх Адриано, да и Ташаев заметно старались. То что команда выглядела дворовой - это да! Нескем было играть !!! Но революция не плохая, если это не лажа !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3378

      александр п > батог 1 час назад

      Адриано мастер конечно ,но староват и молодеть не будет.Ташаев не может обвести один в один,какой из него вингер?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +239

      Киркинитидец > батог 22 минуты назад

      это то Адриано старался?! да стоит в штрафной и в носу ковыряеться... ждет как бы удачно и картинно упасть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8355

      vladimir-7 1 час назад

      Наверно правильное решение, выгнать старую заевшуюся "гвардию", набрать новых молодых игроков и привить к ним стиль клуба.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      orlovcar 1 час назад

      ташаева в динамо и ипать его всей командой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19117

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Не так важно, кого проодадут, сейчас в Спартаке можно расстаться с любым. А важно, кого купят. Я не против, чтобы молодежь покинула лавку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5417

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну Ростов всех заберет как раз

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68163
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru