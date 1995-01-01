«Чемпионат»: Глушаков покинет «Спартак» в конце сезона, Комбаров под вопросом

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков уйдет из клуба по окончании сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

«Его спортивные показатели не устраивают клуб. Также есть вероятность ухода левого защитника Дмитрия Комбарова, однако если по Глушакову принято принципиальное решение, то Комбаров при определeнных сценариях ещe может остаться в клубе.

Контракты игроков действуют до лета 2020 года. «Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив игрокам определeнную компенсацию. По различным данным, она составит порядка 3 миллиона евро Глушакову и 2,3-2,5 миллиона – Комбарову», – говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.