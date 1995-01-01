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    «Чемпионат»: Глушаков покинет «Спартак» в конце сезона, Комбаров под вопросом

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков уйдет из клуба по окончании сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

    «Его спортивные показатели не устраивают клуб. Также есть вероятность ухода левого защитника Дмитрия Комбарова, однако если по Глушакову принято принципиальное решение, то Комбаров при определeнных сценариях ещe может остаться в клубе.

    Контракты игроков действуют до лета 2020 года. «Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив игрокам определeнную компенсацию. По различным данным, она составит порядка 3 миллиона евро Глушакову и 2,3-2,5 миллиона – Комбарову», – говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.

    • Ранее клуб анонсировал кардинальное обновление команды и руководства перед следующим сезоном.
    • В текущем команда Олега Кононова после 25 туров чемпионата занимает 5 место в таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:05
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      vikrub 4 минуты назад

      Года 3 назад надо было это сделать. Тогда бы и Каррера остался и Спартак играл в Лиге Чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +12659

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Даже не верится!

      0
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