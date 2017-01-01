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    «Чемпионат»: «Спартак» не планирует оставлять на следующий сезон Мирзова и Ташаева

    «Спартак» наметил как минимум двух футболистов, которых летом готов отпустить в другие клубы. Речь идет о Резиуане Мирзове и Александре Ташаеве.

    Мирзова москвичи хотят продать, а с Ташаевым намерены разорвать контракт.

    • Мирзов находится в аренде в «Химках» и должен вернуться в «Спартак» по окончании сезона.
    • Ташаев играет за «Спартак-2» и провел в текущем сезоне ФНЛ 15 матчей, сделал голевой пас.
    • Ташаев принадлежит «Спартаку» с 2018 года.

    Агент Мирзова: «Резиуан вернется в «Спартак». Ждем назначения нового тренера»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +24

      Solist345345 23 минуты назад

      Да, Ташаев разочаровал. Не справился с психологическим давлением.

      0
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      Рейтинг: +17436

      vladimir-7 28 минут назад

      Ташаев наигрался в ФНЛ за спартак-2, хорошо, что в ПФЛ не улетели, а
      теперь, даже продать его не могут, никому он не нужен, осталось только
      сторожем на автостоянку, работа по графику сутки/трое.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7759

      NewLife 28 минут назад

      Опять "чемпионат" лепит fake news. Сказано же было, что решения по составу оставлены новому тренеру, а журналюги без своей туфты не могут.

      0
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      Рейтинг: +6218

      Рубинище 49 минут назад

      Игроки уровня лигой ниже. дети лимита

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      dinam 1 час назад

      Ташаев д ******, всю карьеру свою загубил, тупой дебил, купился на мясное бабло! Теперь сосет х у й как и Ваня Соловьев

      4
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      Рейтинг: +3128

      neim > dinam 56 минут назад

      Да и поделом. Как в поговорке, не гонялся бы ты поп за дешевизною, а наши футболеры за дороговизною контрактов.

      2
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      Рейтинг: +2211

      Алехсбургер. > dinam 46 минут назад

      Ваня в Навбахоре насвай сосёт .,не жалуется.
      не придумывай..)))

      1
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      Рейтинг: +12111

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Как то не удивлен )

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