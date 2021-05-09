«Чемпионат»: «Спартак» не планирует оставлять на следующий сезон Мирзова и Ташаева

«Спартак» наметил как минимум двух футболистов, которых летом готов отпустить в другие клубы. Речь идет о Резиуане Мирзове и Александре Ташаеве.

Мирзова москвичи хотят продать, а с Ташаевым намерены разорвать контракт.

Мирзов находится в аренде в «Химках» и должен вернуться в «Спартак» по окончании сезона.

Ташаев играет за «Спартак-2» и провел в текущем сезоне ФНЛ 15 матчей, сделал голевой пас.

Ташаев принадлежит «Спартаку» с 2018 года.

Агент Мирзова: «Резиуан вернется в «Спартак». Ждем назначения нового тренера»