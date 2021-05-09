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  • «Чемпионат»: «Спартак» не планирует оставлять на следующий сезон Мирзова и Ташаева

«Чемпионат»: «Спартак» не планирует оставлять на следующий сезон Мирзова и Ташаева

9 мая 2021, 14:55
9

«Спартак» наметил как минимум двух футболистов, которых летом готов отпустить в другие клубы. Речь идет о Резиуане Мирзове и Александре Ташаеве.

Мирзова москвичи хотят продать, а с Ташаевым намерены разорвать контракт.

  • Мирзов находится в аренде в «Химках» и должен вернуться в «Спартак» по окончании сезона.
  • Ташаев играет за «Спартак-2» и провел в текущем сезоне ФНЛ 15 матчей, сделал голевой пас.
  • Ташаев принадлежит «Спартаку» с 2018 года.

Агент Мирзова: «Резиуан вернется в «Спартак». Ждем назначения нового тренера»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мирзов Резиуан Ташаев Александр
Комментарии (9)
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dinam
1620562133
Ташаев д ******, всю карьеру свою загубил, тупой дебил, купился на мясное бабло! Теперь сосет х у й как и Ваня Соловьев
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Рубинище
1620563238
Игроки уровня лигой ниже. дети лимита
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NewLife
1620564503
Опять "чемпионат" лепит fake news. Сказано же было, что решения по составу оставлены новому тренеру, а журналюги без своей туфты не могут.
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vladimir-7
1620564515
Ташаев наигрался в ФНЛ за спартак-2, хорошо, что в ПФЛ не улетели, а теперь, даже продать его не могут, никому он не нужен, осталось только сторожем на автостоянку, работа по графику сутки/трое.
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Solist345345
1620564811
Да, Ташаев разочаровал. Не справился с психологическим давлением.
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Дедуктор
1620567998
С этими - понятно. А вот, Тиля новому тренеру стоило бы вернуть. А еще - Рассказова с младшим Бакаевым. Про Гуса толком не знаю, но последние двое горят желанием играть за Спартак.
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zigbert
1620582966
Мирзову можно бы дать еще один шанс.
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