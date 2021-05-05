Агент Мирзова: «Резиуан вернется в «Спартак». Ждем назначения нового тренера»

Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, сообщил, что его клиент вернется в «Спартак» после окончания сезона.

«У нас год контракта со «Спартаком». После окончания арендного соглашения с «Химками» Резиуан вернется в «Спартак». И там уже новый тренер будет определять, нужен ему Мирзов или нет.

У «Химок» есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера «Спартака». Мы держим контакты с Дмитрием Поповым. Мы ждем развязки.

Чего хочет Мирзов? Сейчас он хочет отыграть две качественные игры за «Химки», хорошо завершить сезон и попасть в сборную. После этого уже будем думать, посмотрим», – сказал Клюев.