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  • Агент Мирзова: «Резиуан вернется в «Спартак». Ждем назначения нового тренера»

Агент Мирзова: «Резиуан вернется в «Спартак». Ждем назначения нового тренера»

5 мая 2021, 14:56
4

Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, сообщил, что его клиент вернется в «Спартак» после окончания сезона.

«У нас год контракта со «Спартаком». После окончания арендного соглашения с «Химками» Резиуан вернется в «Спартак». И там уже новый тренер будет определять, нужен ему Мирзов или нет.

У «Химок» есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера «Спартака». Мы держим контакты с Дмитрием Поповым. Мы ждем развязки.

Чего хочет Мирзов? Сейчас он хочет отыграть две качественные игры за «Химки», хорошо завершить сезон и попасть в сборную. После этого уже будем думать, посмотрим», – сказал Клюев.

  • В текущем сезоне Мирзов забил 6 мячей и сделал ассист в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (4)
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Старикан
1620221633
Вот на х.рен он Спартаку не нужен!
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derrik2000
1620223413
Не нужен! Пусть в Химках дальше пылит и уйму моментов запарывает: Химки не гордые, Химкам и так сойдёт.
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Боцман59rus
1620236017
Какая ему сборная и тем более Спартак? ...он ближе метра не видит ничего. Вытащил пиджак это дерево на свет, а он дурной себя футболистом посчитал хорошим
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zigbert
1620238703
Вернуть в первую очередь Глушенкова а с Мирзовым пусть решает новый ГТ.
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