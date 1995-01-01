Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Агент Мирзова: «Резиуан вернется в «Спартак». Ждем назначения нового тренера»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, сообщил, что его клиент вернется в «Спартак» после окончания сезона.

    «У нас год контракта со «Спартаком». После окончания арендного соглашения с «Химками» Резиуан вернется в «Спартак». И там уже новый тренер будет определять, нужен ему Мирзов или нет.

    У «Химок» есть желание выкупить футболиста, но пока мы ничего не можем им ответить, потому что ждем назначения нового главного тренера «Спартака». Мы держим контакты с Дмитрием Поповым. Мы ждем развязки.

    Чего хочет Мирзов? Сейчас он хочет отыграть две качественные игры за «Химки», хорошо завершить сезон и попасть в сборную. После этого уже будем думать, посмотрим», – сказал Клюев.

    • В текущем сезоне Мирзов забил 6 мячей и сделал ассист в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85323
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru