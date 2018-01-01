«Рубин» не стал подписывать экс-игрока «Спартака» Ташаева

Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Александр Ташаев не перейдет в «Рубин».
28-летний футболист тренировался с казанской командой, но в итоге от его подписания решили отказаться.
Хавбек уже покинул сбор «Рубина».
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Александр Ташаев не перейдет в «Рубин».
28-летний футболист тренировался с казанской командой, но в итоге от его подписания решили отказаться.
Хавбек уже покинул сбор «Рубина».