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«Рубин» не стал подписывать экс-игрока «Спартака» Ташаева

Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Александр Ташаев не перейдет в «Рубин».

28-летний футболист тренировался с казанской командой, но в итоге от его подписания решили отказаться.

Хавбек уже покинул сбор «Рубина».

  • «Спартак» купил Ташаева в 2018 году за 1,5 миллиона евро, а летом 2021-го расторг с ним контракт.
  • Прошлый сезон он провел в «Роторе», вылетевшем из ФНЛ.
  • За «Рубин» игрок уже выступал с 2019 по 2020 год на правах аренды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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